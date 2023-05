Disastro Raimondo Todaro, non c’è più speranza per lui: fatto fuori in modo orribile

Brutto colpo per il noto coreografo Raimondo Todaro che secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato ormai fatto fuori.

Raimondo Todaro negli ultimi due anni è divenuto un volto noto al pubblico di casa Mediaset. Dopo infatti diversi anni in Rai come ballerino del format Ballando con le Stelle, nell’estate del 2021 ha scelto di mettersi in gioco come insegnante ad Amici di Maria De Filippi.

Negli ultimi due anni è stato quindi uno degli insegnanti della categoria ballo della scuola ed ha portato a casa anche qualche piccola soddisfazione. L’ultima in ordine di tempo risale a pochissimi giorni fa in quanto il suo ballerino Mattia Zenzola ha vinto la categoria ballo ed il format.

Adesso però per Todaro le cose rischiano di complicarsi ed anche in modo drastico in quanto il suo nome è finito sulla lista degli esclusi in vista della prossima edizione.

Raimondo Todaro, addio ad Amici sempre più vicino: spuntano i sostituti

Le prossime settimane per il noto ballerino potrebbero essere particolarmente complicate e questo a causa di alcune recenti evoluzioni. Nei giorni scorsi il suo futuro professionale ha fatto discutere particolarmente a causa di un retroscena shock. Subito dopo la messa in onda di una puntata del serale, alcuni presenti alla registrazione hanno rivelato di una lite mai andata in onda tra l’insegnante e la conduttrice.

Per questo motivo, Maria De Filippi avrebbe messo il nome del ballerino in cima alla lista di coloro che a settembre non faranno ritorno nella scuola. Una tesi adesso supportata da un clamoroso colpo di scena in quanto in queste ore sono state fatte ben due ipotesi in merito al nome del suo presunto sostituto e stiamo parlando di Veronica Peparini e Kledi Kadiu.

Amici di Maria De Filippi, chi lascia e chi torna: le ultime

Secondo i bene informati sono due gli insegnanti che dovrebbero lasciare la scuola il prossimo anno. Il primo nome è appunto quello di Todaro mentre il secondo è quello di Arisa con la cantante che sembra decisa a concentrarsi totalmente sulla sua carriera. Secondo quanto riferisce Amedeo Venza, per quanto riguarda l’insegnante di ballo potrebbe esserci il ritorno di uno dei due storici volti del format anche se la Peparini sembrerebbe essere in leggero vantaggio.

Per quanto invece riguarda Arisa, ci sono ancora poche informazioni a disposizione. Non è dato infatti sapere chi potrebbe prendere il suo posto ma a questo punto è possibile fare alcune ipotesi e tra queste anche il ritorno di qualche ex allievo nel ruolo di professore.