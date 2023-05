Claudio Amendola, la ‘scoperta della malattia degenerativa: ha l’alzeimher

L’attore rivela alla figlia la sua terribile malattia degenerativa: l’alzheimer scoperto poco prima dei 60 anni.

Claudio Amendola è sicuramente uno degli attori più amati in Italia; nato a Roma il 16 febbraio del 1963, ad oggi ha 60 anni. L’abbiamo visto alle prese con numerose interpretazioni di successo, l’ultima riguarda la fiction di successo “Il Patriarca”.

L’uomo gode di una buona salute generale, se non fosse che nel settembre 2017, durante la prima stagione della fiction di Rai1 “Nero a Metà”, venne colpito da un infarto.

L’accaduto risale alla sera, quando l’uomo tornò in albergo dopo una delle lunga giornata di riprese. I soccorsi sono arrivati in tempo, salvando così la vita all’attore. “È stata un’esperienza meravigliosa perché dopo, quando tutto è fuori pericolo, ti rendi conto veramente del valore della vita e delle cose che uno ha, ed è stato come un secchio d’acqua gelata”, ha raccontato a Verissimo.

Per fortuna l’attore è ancora tra noi e ci ha fatto emozionare con la prima stagione della serie di successo Il Patriarca, terminata il 19 maggio di quest’anno. Con la puntata finale, la fiction ha raggiunto uno share del 16%, totalizzando 2.684.000 spettatori. Una grande soddisfazione per l’attore, che quest’anno però, si è trovato a fare i conti con l’Alzheimer.

L’alzheimer di Claudio Amendola

L’attore, che ha subito da poco il terribile lutto del figlio, cerca un riavvicinamento con Lara, altra sua figlia. Proprio in questa occasione le rivela di soffrire di una terribile malattia, l’alzheimer. La figlia si arrabbia con il padre che non è stato sin da subito sincero con lei, ma decide di riappacificare con lui dopo il drammatico distacco, tanto che salva la vita al padre sparando a Freddy, mandato dalla cognata per ucciderlo.

D’altronde l’assasinio del figlio è stata una doccia fredda per Nemo, personaggio interpretato da Claudio Amendola, ma ancora non sa che la morte del ragazzo non è avvenuta per mano di Freddy, l’uomo che ha chiesto il riscatto. Ad uccidere Carlo è stato Mario, recatosi lì per effettuare lo scambio. In questa occasione l’ispettore Monterosso lo filma di nascosto. Nel frattempo Nina scopre di essere incinta e Elisa la verità sull’aborto.

La fiction Il Patriarca ha una trama avvincente, che ha entusiasmato i fan più esigenti; non a caso è stata candidata ai Nastri d’Argento, come migliore serie crime. Dopo un copione già scritto per la seconda stagione e un successo incredibile, Monaco di Lapio, l’attore che interpreta Mario Rizzi, ha dichiarato su i suoi canali social che la seconda stagione è stata cancellata, lasciando i fan nello sconforto più totale.