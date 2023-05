Kate Middleton in imbarazzo, attacco sessista contro di lei: scoppia lo scandalo a corte

Kate Middleton messa in imbarazzo davanti a tutti da una frase sessista pronunciata contro di lei: è di nuovo scandalo.

La famiglia reale inglese è da sempre nell’occhio del ciclone ma soprattutto diversi membri della corte sono spesso al centro di qualche scandalo. L’ultimo in ordine di tempo ha però del clamoroso e vede come protagonista la futura regina Kate Middleton.

Questa volta però non è stata lei ad indignare gli altri membri della famiglia, i sudditi e la stampa ma la principessa del Galles è stata coinvolta in questa storia indirettamente. In queste ore infatti, la Middleton è stata la destinataria di una frase shock e sessista davanti a tutti. Una situazione che adesso rischia di scatenare un braccio di ferro durissimo ma vediamo chi è coinvolto.

Kate Middleton, la futura Regina in imbarazzo: l’episodio shock

Tra i membri della famiglia reale inglese più amati vi è senza dubbio Kate. I sudditi apprezzano i suoi modi eleganti, il suo stile sempre impeccabile ed il suo portamento da vera Regina. Una figura che può contare quindi sul rispetto di tutti o quasi. In queste ore infatti la principessa del Galles è finita al centro di un caso clamoroso in quanto in un episodio di una nota serie inglese uno dei personaggi ha pronunciato una frase sessista contro di lei.

Nel dettaglio stiamo parlando della serie tv Citadel, di recente messa a disposizione del pubblico da Prime Video. Nel terzo episodio, il personaggio interpretato da Richard Madden chiede ad un boss criminale come entrare nell’ufficio del capo delle forze armate. Il personaggio in questione risponde: “A questo punto avresti potuto chiedermi come entrare tra le gambe della duchessa di Cambridge“.

Scandalo Kate Middleton, chi è coinvolto: la situazione

L’episodio della serie in questione sarebbe stato girato l’anno scorso e quindi quando Kate era ancora la duchessa di Cambridge. Una brutta storia quindi per tutti i coinvolti e tra questi anche l’attrice Priyanka Chopra finita nel mirino del pubblico in quanto grande amica proprio di Meghan Markle, l’odiata cognata di Kate.

Intanto, la nota testata giornalistica Page Sex ha rivelato di aver contattato sia l’attrice che i vertici di Amazon senza però ottenere una risposta o un chiarimento. Non è dato sapere invece se sua maestà sia già sceso in campo per risolvere questa brutta storia o se la famiglia inglese deciderà di mantenere il massimo riserbo. Senza dubbio i sudditi si aspettano qualche spiegazione, almeno dalla nota piattaforma di streaming.