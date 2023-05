Isola dei Famosi, in onda immagini fortissime: “Un pugno in faccia” | È successo tutto in diretta

Una scena shock è andata in onda nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi: naufraga colpita in pieno volto.

Tra momenti complicati, grandi emozioni e scontri durissimi prosegue anche questa edizione dell’Isola dei Famosi. Di recente è andata in onda anche la sesta puntata con alcuni clamorosi colpi di scena quali l’ennesimo abbandono e la prima eliminazione ufficiale della stagione.

I naufraghi però si sono ritrovati anche a vivere nuove emozioni che hanno scatenato la reazione irruente di una di loro. Nel dettaglio, una delle concorrenti presa dalla foga del momento si è lasciata andare ad un gesto shock in diretta in quanto ha colpito con un pugno in pieno viso una delle sue compagne di avventura.

Isola dei Famosi, grandi emozioni in Honduras: un episodio clamoroso

Durante l’ultima puntata andata in onda del noto reality, la produzione ha deciso di fare ben due regali ai naufraghi ancora in gioco. La conduttrice Ilary Blasi ha rivelato loro di due ospiti a sorpresa pronti a mettersi in gioco per permettere al gruppo di ottenere un premio. Il primo a tuffarsi in mare dall’elicottero è stato il campione Aldo Montano che ha scelto di mettersi in gioco per l’amico Andrea Lo Cicero.

Dopo di lui è arrivata invece in Honduras anche Nikita Pelizon, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La modella in questo caso è arrivata nelle vesti di amica di Helena Prestes con cui ha condiviso in passato l’esperienza di Pechino Express. Quando la naufraga ha visto l’amica arrivare sulla spiaggia ha perso il controllo ed ha anche dato un pugno in pieno volto ad una compagna di gioco.

Helena Prestes, fuori controllo dopo l’arrivo di Nikita: ecco cosa ha fatto

Quando la Prestes è stata avvisata dell’arrivo della Pelizon in spiaggia, la modella ha perso il controllo. Le sue urla e le sue grida di gioia hanno attirato l’attenzione di tutti e non solo quelle. La naufraga ha infatti esultato in compagnia delle altre chicas e ha stretto tutte in un grande abbraccio ma nel farlo ha anche colpito in pieno volto l’ex suora Cristina Scuccia.

Ma il pugno in faccia a Cristina?! HAHAHAHAAHAH #Isola pic.twitter.com/hZUUSxM33A — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 22, 2023

Il gesto della modella non è passato inosservato ed ha scatenato l’ironia dei social ed anche perché non si è trattata di una vera e propria aggressione ma di una casualità dovuta alla gioia del momento. In ogni caso non ci sono stati problemi per Cristina che si è subito ripresa ed anche lei ha abbracciato la compagna di gioco.