Sandra Milo, il cancro l’ha spezzata a metà: “l’ha lasciata paralizzata a letto”

La grave malattia non le ha lasciato alternative: così Sandra Milo racconta il momento in cui ha dovuto fare una scelta davvero difficile.

Durante una puntata di Verissimo, dove Sandra Milo parlò dei gravi problemi economici che l’affligevano da oramai diversi anni, emerge una storia davvero drammatica, ossia una scelta che lei ha dovuto affrontare a causa della terribile malattia.

La donna da poco ha compiuto 90 anni e nella sua carriera ha dato prova di essere una grande attrice, cantante italiana e anche conduttrice televisiva. Oltre al suo strepitoso successo, la donna è conosciuta anche per la sua vita privata. Negli anni ‘80 iniziò una storia d’amore con Bettino Craxi, leader del Partito Socialista Italiano. Dopodiché ebbe una relazione che durò la bellezza di 17 anni con uno dei registi più amati in assoluto: Federico Fellini. La storia rimase clandestina per diverso tempo e ufficializzata solamente nel 2009.

Nella sua vita è stata sposata per ben 4 volte, dando alla luce 3 figli. Ad oggi è impegnata con il 51enne imprenditore Alessandro Rotaro. Una vita movimentata quella di Sandra Milo, che purtroppo in passato la messa di fronte ad una delle scelte più difficili che una persona possa prendere.

Il cancro la lasciata paralizzata sul letto

Durante un’intervista a Verissimo, Sandra Milo ha parlato a cuore aperto del gravissimo tumore che ha colpito sua madre. “Mia mamma aveva un cancro che l’ha lasciata paralizzata a letto”. Questa esperienza, oltre ad essere drammatica di per sé, ha segnato la donna in maniera significativa.

Negli ultimi anni infatti, era in grado di comunicare solamente mediante il movimento delle dita e delle mani. Una condizione terribile che per giunta costringeva la donna a sofferenze atroci a causa del tumore. “Per questo l’eutanasia è una cosa giusta”, ha ammesso la Milo che in passato ha preferito accettare di dar fine al dolore della madre.

Si tratta sicuramente di un argomento complicato, ma la sofferenza che ha visto nei suoi occhi non potrà mai dimenticarla. Già da tempo ha avuto modo di raccontare la dinamica nel dettaglio ai microfoni di Domenica In, tra ricordi e lacrime. “Stavo girando Otto e mezzo con Federico Fellini – ha spiegato la Milo – è lei, già malata, si era aggravata, soffriva moltissimo. Io, che nel frattempo aspettavo mia figlia Deborah, quando tornavo dal set, passavo le notti accanto a lei, che non poteva né mangiare né bere. E mi chiedeva il perché di tanta sofferenza e di tanto dolore. Così, mi chiese di aiutarla a morire – ha detto l’attrice, piangendo – dicendomi ‘tu sai che io, per te, lo farei’. Io avrei voluto soltanto che vivesse nonostante il dolore, ma non era giusto che un essere umano vivesse così, senza speranza di guarire, e allora l’ho aiutata. Ed è stato terribile”.