Gigi, D’Alessio, la scoperta del tumore che uccide: “Ho provato di tutto” | Si è arreso al corso degli eventi

Trent’anni di carriera e una vita costellata di successi, ma dietro al noto cantante si cela un dolore che ha stravolto la sua vita.

Oggi parliamo di un cantautore che nel suo percorso lavorativo è davvero entrato nel cuore delle persone. Gigi D’alessio, nato a Napoli il 24 febbraio 1967, nella sua vita ha raggiunto un successo internazionale, che l’ha portato a vendere 29 milioni di dischi in tutto il mondo.

In più occasioni, nelle interviste che hanno visto sotto la lente d’ingrandimento non solo la sua carriera, ma anche la sua vita privata, il cantautore napoletano ha avuto modo di parlare della sua infanzia e del meraviglioso rapporto con la sua famiglia. In ricordo dei suoi genitori che sono scomparsi da oltre ventanni, ammette che la cosa che gli manca di più è sicuramente l’abbraccio di sua madre Antonietta, colei che assieme al padre Francesco, l’hanno sempre supportato con amore nelle sue scelte.

Quando era solamente un bambino, i suoi genitori hanno fatto diversi sacrifici per crescere al meglio Gigi e i suoi due fratelli. Oggi il cantautore ha 5 figli e l’ultimo, nato il 25 gennaio 2022 dalla compagna Denise Esposito, ha preso il nome di Francesco, in onore del padre.

La vita tuttavia, non risparmia nessuno e quando si spengono le telecamere, anche gli artisti più famosi vivono drammi di cui è impossibile dimenticare. Questo episodio infatti, ha lasciato una ferita aperta nel suo cuore, che difficilmente si può rimarginare.

Il terribile cancro ai polmoni: le parole strazianti

“Pietro ha perso la battaglia contro il tumore ai polmoni. Il tumore è una malattia terribile, non cambia niente essere ricchi o poveri”, ha dichiarato Gigi D’Alessio a Verissimo, riferendosi alla morte del fratello, quando nel 2018 trovò finalmente la forza di parlarne.

Le sue parole, tuttavia, nascondono un forte senso di impotenza, con cui il cantautore si è trovato a fare i conti. “Ho provato di tutto per aiutarlo, credo che a volte diventiamo più cattivi della malattia, l’accanimento è cattivo”, ha confessato a Silvia Toffanin.

Durante la conversazione, dove dimostra un chiaro senso di colpa, Gigi D’Alessio ammette: “Per certe cose bisogna lasciare a Dio la decisione. La cosa importante è la prevenzione e curarsi, bisogna volersi bene”. Ovviamente un dolore del genere non potrà mai dimenticarlo, ma come tutte le persone influenti del mondo dello spettacolo, lancia il messaggio più importante, quello di tenere sempre e comunque sotto controllo la propria salute e quella delle persone a noi più care.