Addio Anbeta, l’ex ballerina di Amici non ce l’ha fatta: è stato provato qualsiasi cosa | Se n’è andata

Tra talento e critica, il pubblico è diviso a metà: c’è chi la rivorrebbe ad Amici e chi non ne vuole proprio sapere, ma la sua scelta è categorica.

Da poco è terminata un’altra edizione di Amici, che come ogni anno, ha regalato forti emozioni al pubblico. Il talent più seguito di sempre ha quasi 22 anni e se pensiamo ai momenti storici del format, non possiamo di certo non citare un personaggio come quello di Anbeta.

Il suo percorso nella scuola è stato tanto intenso quanto travagliato. Ad oggi infatti, la ballerina ha deciso di cambiare vita, lontano dagli schermi televisivi; ripercorriamo brevemente il suo percorso.

Anbeta Toromani nasce nel 1979 a Tirana, capitale dell’Albania. Quando aveva 23 anni partecipò alla seconda edizione del talent show di Maria De Filippi, che allora si chiamava Saranno Famosi. Per la ragazza il successo fu assicurato, non a caso arrivò seconda in finale. La sua tecnica perfetta e un fisico longilineo, la portarono a proseguire la sua carriera proprio negli studi di Mediaset, dove diventa professionista.

La discussione con Maria De Filippi

La ballerina rimase nel programma per ben 10 anni, dove il suo talento è stato considerato un vero e proprio valore aggiunto nel programma, ma daltrocanto, il suo carattere l’ha messa più volte a dura prova davanti al pubblico, la critica e alla padrona di casa stessa. Maria De Filippi non accettava proprio che gli studenti venissero trattati in malo modo dalla Toromani, tanto che arrivò a farle un richiamo. “Chi, come me, ha a che fare con questo lavoro sa che ci sono livelli diversi da rispettare. I commenti deve farli a casa e non davanti a un ragazzo di vent’anni. Ho rispetto per tutti i professionisti e per voi ballerini, ma ogni tanto vi lasciate andare a troppi commenti, specie tu Anbeta! E non fare l’étoile che prende e se ne va”. Anbeta non tollerò proprio le parole della conduttrice, tanto che decise di fare le valige.

Anbeta oggi: dal ritorno ad Amici alla nuova vita

Il tempo passa e anche l’astio più feroce è destinato a trovare pace nell’animo di chi ha collaborato per diversi anni assieme. Questo Anbeta lo sa bene, visto che nella puntata domenicale dell’edizione del 2022, viene chiamata a ricoprire il ruolo di giudice esterno. Dietro questa scelta si cela sicuramente una dichiarazione di pace, ma anche un desiderio di riavere con sé una figura professionista come quella dell’ex ballerina di Amici. Seppure sia stato provato qualsiasi cosa, non c’è stato nulla da fare: ad oggi la donna non ha intenzione di tornare nel talent, che le ha regalato diverse gioie, ma purtroppo anche diversi problemi.

Il 19 marzo 2022, sempre in occasione dell’edizione di Amici 21, la vediamo in una splendida esibizione con il compagno Alessandro Macario. Dopo la comparsa, di nuovo il silenzio: la ballerina di danza classica è scomparsa dai nostri schermi, ma che fine ha fatto?

La nuova vita di Anbeta

Solo perché non l’abbiamo più vista, non vuol dire che abbia smesso di danzare. La donna infatti, sia durante il suo percorso di Amici che successivamente, si è dedicata al teatro, dove oramai gira numerosi palchi da diversi anni; proprio in questa occasione ha conosciuto l’amore della sua vita, Alessandro Macario, guest resident al Teatro San Carlo di Napoli. Il lago dei cigni fu lo spettacolo che li fece conoscere. Una storia romantica che ancora oggi prosegue tra i due, che vivono serenamente una carriera lontano dai riflettori: almeno quelli televisivi. “Non rimpiango nulla degli anni trascorsi in tv, ma ormai il mio futuro è il teatro”.