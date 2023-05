Maria De Filippi, il retroscena sul suo provino rivelato così: “Si è risentita” | Scontro shock

Il noto ex volto di uno dei format più seguiti di Maria De Filippi ha parlato di uno scontro shock con la conduttrice durante il provino.

Maria De Filippi è un volto storico della rete televisiva di casa Mediaset ed è la padrona di casa di numerosi format di successo. Inoltre è una delle conduttrici più amate dal pubblico che da sempre apprezza il suo lavoro ma soprattutto il modo in cui riesce a gestire anche i momenti di difficoltà.

In questi anni si è ritrovata spesso a dover affrontare questioni spinose e non sempre è stato semplice. A tal proposito di recente è emerso un clamoroso retroscena sulla nota conduttrice che a quanto pare dietro le quinte del suo format avrebbe perso le staffe.

Un caso raro per la conduttrice che si sarebbe a quanto pare risentita per una frase pronunciata dal volto in questione durante un provino.

Maria De Filippi, il suo ruolo dietro le quinte e il provino shock

In tutti questi anni, la nota conduttrice ha conosciuto tanti personaggi poi divenuti noti e senza dubbio tutti con una spiccata personalità. Giovani e meno giovani con cui la De Filippi si è ritrovata a fare i conti e nella maggior parte dei casi che lei stessa ha scelto. Non è insolito infatti vedere la stessa conduttrice durante i provini di alcuni protagonisti sia di Uomini e Donne che del talent Amici.

Proprio un ex allievo del noto talent di Canale 5 è tornato a parlare della conduttrice ed ha fatto una rivelazione inaspettata. Nel dettaglio, il cantante Wax ha svelato come sono andate le cose durante il suo provino ed ha raccontato il motivo dietro la lite andata in scena proprio con Maria.

Amici, Wax finalmente rompe il silenzio: il motivo della lite con Maria

Durante l’ultima edizione andata in onda del noto talent, più volte Maria ha fatto riferimento ad uno scontro con l’allievo. Una storia di cui Wax ha finalmente deciso di raccontare i dettagli nel corso di una recente intervista a funweek.it. Il cantante ha rivelato di essere stato particolarmente arrogante sin dai provini: “Sono salito sul palco e appena mi hanno dato il microfono mi sono presentato con un Buongiorno signorine“.

Wax ha poi aggiunto: “Non era la cosa migliore da dire e anche Maria si è risentita ma io ho fatto tutto senza cattiveria“. Il cantante ha quindi ammesso l’errore ed allo stesso tempo ha sottolineato come alla fine la scuola di Amici ed il confronto continuo con la conduttrice gli abbiano permesso di migliorare.