Rocco Siffredi, svelato il segreto di Fedez: “Lo fa dappertutto” | Grande vergogna per il cantante

Il noto attore di film per adulti Rocco Siffredi ha scelto di rispondere alle accuse di Fedez ed ha rivelato un suo grande segreto.

Rocco Siffredi è finito di recente nel mirino del noto cantante Fedez che nel corso di un appuntamento con il format Muschio Selvaggio si è lasciato andare ad una clamorosa frecciatina.

Le sue parole non sono a quanto pare piaciute al diretto interessato che ha deciso a sua volta di rompere il silenzio. Nel corso di una recente intervista, il noto attore di film per adulti ha voluto quindi rispondere a suo modo facendo una rivelazione inaspettata.

Siffredi ha parlato di una vera e propria abitudine di Fedez che secondo lui in tal senso non può fare la morale agli altri. Ma vediamo cosa ha raccontato e perché le sue parole potrebbero scatenare la furia del cantante.

Fedez, la frecciatina contro Rocco Siffredi: la sua reazione

Il noto artista italiano durante una puntata di Muschio Selvaggio ha raccontato di un retroscena sull’intervista mancata a Rocco Siffredi. L’attore per prendere parte al format avrebbe a quanto pare chiesto un cachet o almeno un rimborso spese. Richiesta negata in quanto Fedez non paga i suoi ospiti. Le sue parole hanno scatenato l’attore che ha deciso di rispondere per le rime.

Come riferisce Novella 2000, Sifreddi ha rilasciato alcune dichiarazioni durissime ai microfoni di MOV: “Mi voleva ospite con aereo ed hotel a mie spese mentre lui chiede le ville gratis. Ma se ne vada dove dico io!”. A quanto pare al noto attore non è piaciuta la stoccata del cantante ed è per questo che ha anche raccontato di un episodio molto particolare con protagonista Fedez.

Rocco Siffredi, il retroscena su Fedez: una vera abitudine

Nel fare questa inaspettata rivelazione sul noto cantante, Siffredi ha aggiunto anche un ulteriore dettaglio perché a quanto pare anche un suo amico si è ritrovato a fare i conti con una richiesta simile da parte di Fedez. In merito ha rivelato: “Ovunque vada, vuole essere ospitato gratuitamente in ville dal valore di 100 mila euro al mese. Lo so perché una di queste ville era di un mio amico. Tutto gratis solo perché si chiama Fedez. Invece se ti chiama lui, devi pagarti aereo e hotel”.

L’attore ha poi fatto notare al cantante come il suo sia un atteggiamento tipico di un “sinistroide arricchito“. In sostanza, secondo Siffredi alla fine Fedez si è rivelato essere come tutti coloro a cui lui stesso ha mosso determinate accuse all’interno delle sue canzoni.