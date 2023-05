Occhioni celesti e viso angelico fin da bambina: oggi riempie le serate della tv Italiana: ecco chi è

La bambina di questa foto, ad oggi è una showgirl e conduttrice di successo, che esordì nel piccolo schermo a soli 3 anni: l’avete riconosciuta?

In questa foto la vediamo nella sua infanzia; è quasi impossibile riconoscerla, ma in realtà accompagna molte delle nostre serate sul piccolo schermo. Già da piccolissima entrò a far parte del mondo dello spettacolo. Nella sua carriera ha fatto qualche apparizione nei programmi Rai, ma la sua casa fissa è sicuramente Mediaset, dove oggi continua a lavorare. La donna in questione ha condotto diversi reality, ma ha anche preso parte in diversi spot pubblicitari.

E per quanto riguarda la sua vita privata? Possiamo affermare che è molto chiacchierata; da poco ha annunciato il suo divorzio che l’ha messa inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento.

Se ancora non avete capito di chi si tratta, possiamo dirvi di più: tuttora mantiene la chioma bionda di quando era bambina e la sua terza figlia ne è la fotocopia. Il suo matrimonio venne celebrato nel giugno 2005 con un famosissimo calciatore, ma la sua relazione finì qualche mese fa.

Ora il quadro sarà sicuramente più chiaro, ma se vi dicessimo che è stata sponsor di brand come Vodafone, Vitasnella, e Lenor? La bambina in questione è proprio lei, la bionda che ha condotto programmi come Le Iene e Il Grande Fratello Vip.

Da bambina era uguale a sua figlia

Ad oggi la vediamo al timone de L’Isola dei Famosi, dove intrattiene il pubblico ogni lunedì sera con le sfide e le vicende dei naufraghi, ma la sua carriera iniziò davvero presto, quando aveva solamente 3 anni. La bambina prese parte allo spot di Olio cuore, accanto a Mariangela Melato, colei che è stata una grande attrice italiana.

Questo fu il vero e proprio inizio per Ilary: un’amica di famiglia che lavorava nel settore pubblicitario, avvisò i suoi genitori del fatto che stessero cercando una bambina dagli occhi celesti per una pubblicità dei panettoni. La piccola Ilary venne presa e girò così lo spot per l’azienda Balocco. Da quel momento non si fermò più: da Ciccio Bello alla Fiat, passando per Interflora. Isabel seguirà anche lei la strada della madre? La bambina – come gli altri due – è bellissima: capelli lisci e biondi, occhioni celesti come la mamma e quell’espressione angelica.

Ilary in realtà ha sempre protetto la privacy dei suoi figli; solo recentemente ha iniziato ad essere più presente nei social network, tra critiche e commenti di ammirazione, condivide sporadicamente le foto della sua famiglia, ultimamente bombardata dalla separazione con il marito Francesco Totti.