Orietta Berti, la chiamata di Tinto Brass: “Ha risposto mia madre e…”

La cantante Orietta Berti ha rivelato di una telefonata a sorpresa del regista Tinto Brass e della reazione di sua madre.

In questa stagione televisiva, Orietta Berti è tornata nel ruolo di protagonista. La nota cantante è stata infatti scelta dal conduttore Alfonso Signorini come opinionista del Grande Fratello Vip. Un ruolo per lei inedito ma che si è rivelato essere soddisfacente.

Sul suo futuro non è ancora dato sapere nulla ed anche il ritorno nello studio del reality resta in dubbio. Nel corso delle prossime settimane andranno fatte delle valutazioni anche a causa di quanto sta accadendo in casa Rai. La cantante non ha però paura di mettersi in gioco ed una volta è stata anche ad un passo dal prendere parte ad un film per adulti.

La Berti ha infatti raccontato di una telefonata a sorpresa arrivata dal regista Tinto Brass e della reazione di sua madre alla storia.

Orietta Berti, l’occasione come attrice: la telefonata inaspettata

La Berti è senza dubbio un volto amatissimo della musica italiana e nella sua lunga carriera ha messo a segno tutta una serie di grandi successi. Allo stesso tempo però si è messa in gioco anche in altre vesti a partire da quelli dell’attrice. In questi anni ha preso parte ad alcuni film ma anche ad alcune fiction sia per la Mediaset che per la Rai. Ultima apparizione quella in Che Dio Ci Aiuti che ha visto la cantante interpretare se stessa.

In passato però la Berti ha anche sfiorato un ruolo del tutto particolare. La cantante ha infatti raccontato di essere stata la destinataria di una telefonata da parte del regista Tinto Brass. Una chiamata arrivata mentre si trovava a casa della madre la cui reazione si è rivelata essere del tutto inaspettata.

Tinto Brass, la telefonata ad Orietta: le parole della madre

Il settimanale Oggi ha riportato i dettagli di un racconto fatto dalla cantante in merito a questo argomento. La Berti ha rivelato: “Una volta chiama a casa Tinto Brass. Risponde mia mamma: ‘Orietta, al telefono c’è quello che fa i film sporchi’. Lui sente e le spiega: ‘Ma io non la faccio spogliare, la chiamo per il ruolo di sorella maggiore’. Non se ne fece nulla”.

#OriettaBerti “Una volta chiama a casa Tinto Brass. Risponde mia mamma: ‘Orietta, al telefono c’è quello che fa i film sporchi’. Lui sente e le spiega: ‘Ma io non la faccio spogliare, la chiamo per il ruolo di sorella maggiore’. Non se ne fece nulla” (da Oggi) — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) May 28, 2023

Un retroscena simpatico quello raccontato dalla cantante che in passato ha quindi per un attimo sfiorato questa particolare occasione di lavoro. Da sottolineare che la Berti non ha però rivelato il motivo dietro la decisione di declinare l’offerta.