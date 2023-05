Alessia Merz, dalla tv anni 90 al tragico disastro annunciato: “a fuoco la casa” | Ecco com’è ridotta

L’iconica showgirl degli anni ‘90 ha rilasciato un’intervista dove ha avuto modo di spiegare l’accaduto: rischia l’incendio domestico.

Come dimenticare la donna che ha fatto innamorare milioni di persone sin dai tempi dei suoi esordi a Non è la Rai. Un successo che per lei è arrivato come un’ondata, ma che ad oggi sembra solo un dolce amaro ricordo. Alessia Merz oggi ha 48 anni e la sua vita è totalmente diversa.

Dopo il programma di Boncompagni, che ha dato il via ad una breve ma intensa carriera costellata di successi, l’abbiamo vista a Striscia la Notizia, dove Antonio Ricci l’ha voluta come velina nel 1995. Questa fama la portò anche alla terza edizione de L’isola dei Famosi del 2004, insieme a Carmen di Pietro, ma poi il silenzio più totale.

Alessia in realtà, è stata chiamata nuovamente nelle spiagge dell’Honduras, ma non ne ha voluto sapere nulla. Non vuole più fare parte di ‘uno show business spietato’, così descritto da lei stessa.

Proprio ad un’intervista de Il Corriere della Sera, l’ex showgirl ha voluto chiarire la questione, fornendo delucidazione per tutti quelli che ancora adesso si chiedono perché non voglia proprio tornare sotto i riflettori. Il possibile disarstro e l’annuncio espresso dalla showgirl.

Non può tornare: la casa a rischio

Alessia Merz ha spiegato una volta per tutte che la scelta in questione è partita da lei. Le opportunità non sono di certo mancate in questi anni e l’hanno vista interpellata per diversi reality, ma la sua scelta rimane categorica. “Le proposte importanti ci sono anche per i reality: mi avevano chiesto di partecipare a Pechino Express e anche all’edizione che è appena iniziata de L’Isola dei Famosi”, ha raccontato al Corriere della Sera.

La donna nonostante la sua distanza dal mondo dello spettacolo, dimostra di essere ancora molto richiesta, ma come raccontato da lei stessa: “Sono uscita dal mondo dello spettacolo per scelta e sono soddisfatta della mia decisione. Ho avuto la fortuna di partecipare a programmi molto noti e popolari ma lo show business è spietato e tanti colleghi si sono ritrovati fuori senza motivo, finendo anche in depressione. Personalmente ho fatto una scelta e mi piace”.

“Ho vissuto due vite bellissime – precisa – Una che mi ha permesso di togliersi grandi soddisfazioni, guadagnare bene e viaggiare tanto; l’altra che mi rende felice come moglie e mamma. Oggi faccio i compiti con i figli, li sgrido quando c’è bisogno ma non sono una casalinga disperata”. In merito alle proposte televisive – arrivate tra l’altro recentemente – risponde: “non potrei stare tanti mesi lontana da Fabio e dai ragazzi: potrebbe andare a fuoco la casa!”.