Belen Rodriguez, al brutto tumore non scappa nessuno: “Si è ammalata di cancro…solo 4 mesi di vita” | La confessione ufficiale

La showgirl di successo racconta la fonte della sua motivazione, che è stata il motore del suo successo: la tragica confessione.

L’abbiamo vista in vesti di showgirl, attrice, ballerina, cantante, ma anche come ottima conduttrice. Belen Rodriguez ha avviato una carriera strepitosa, dove la sua entrata di scena è subito stata amata e a tratti criticata.

Le diverse voci su di lei, l’hanno vista protagonista negli scorsi anni. L’attenzione era rivolta alle sue relazioni travagliate, spaccando il pubblico a metà quando ufficializzò la sua relazione con Stefano De Martino, l’allora compagno di Emma Marrone. Il successo le è costato caro, ma la donna non si è mai persa di coraggio e ha ignorato le critiche, arrivando ad oggi a essere una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana.

Si è appena conclusa un’altra edizione de Le Iene che anche quest’anno l’ha vista al timone, ma il pubblico si chiede se la rivedremo ancora, con tanto di messaggi sui social che dimostrano l’affetto dei fan: “Sei stata bravissima , una grande professionista , dopo Teo sei rimasta sola ma hai dimostrato di essere una grande professionista!!!!! Arrivederci al prossimo anno”. E ancora: “Tu arrivi a tutti! Quando c’è passione in quello che fai, i risultati si vedono. Grazie Belen, ti aspettiamo nella prossima stagione”.

Una carriera sicuramente conquistata con il sudore, ma dietro alla tenacia della conduttrice si nasconde una motivazione forte, proveniente dal passato, quando Belen Rodriguez decise di venire in Italia per pagare le cure per un brutto tumore che altrimenti non avrebbe lasciato scampo ad una persona a lei davvero importante.

Il racconto inedito di Belen Rodriguez: “le rimanevano 4 mesi di vita”

I sacrifici di Belen Rodriguez sono serviti per curare la nonna malata di cancro; la sua carriera la deve a lei, la donna che è riuscita a salvare, grazie al suo arrivo in Italia. Durante una puntata di C’è posta per te, la showgirl è stata l’ospite speciale di un ragazzo, uscito da poco dal cancro che l’aveva colpito.

“Ti dico una cosa che non ho mai detto in pubblico, in televisione almeno. – disse Belen al ragazzo – Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di cancro. Molto grave. Le hanno dato 4 mesi di vita”. Poi arrivò la confessione: “Mi è crollato il mondo addosso ma invece di mettermi a piangere, sono venuta in Italia e grazie ai primi soldi guadagnati ho pagato la chemioterapia per mia nonna”.

La showgirl conclude spiegando che i suoi sforzi sono serviti a pagare le cure per la nonna, che è scomparsa qualche anno fa, ma grazie a quel denaro, è rimasta in vita per diversi anni.