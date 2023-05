Ilary Blasi, il gesto che lascia tutti senza parole: ”Sei un pazzo” | Lo ha fatto solo per lei

La conduttrice Ilary Blasi è stata informata di un gesto fatto solo per lei: non lo poteva assolutamente immaginare.

Ilary Blasi ha fatto una lunga gavetta ed ha così conquistato un ruolo importante in casa della rete televisiva Mediaset. Senza dubbio la sua posizione le permette di avere un nutrito numero di haters che spesso la criticano per i modi e soprattutto accusano la conduttrice di essere su Canale 5 grazie al suo matrimonio con Francesco Totti.

Una grave accusa che da anni la insegue ma che di recente è stata senza dubbio smentita. La Blasi è infatti tornata al timone dell‘Isola dei Famosi perché corteggiata dalla Mediaset anche dopo il divorzio dall’ex capitano giallorosso.

Allo stesso tempo però questa posizione permette alla conduttrice di avere anche tanti fan e qualcuno anche pronto a compiere un gesto folle per lei.

Ilary Blasi, il ritorno in prima serata: scoperta spiazzante

Da circa un mese Ilary ha fatto il suo ritorno in prima serata e soprattutto al timone dell’Isola dei Famosi di cui si occupa da ormai tre anni. Il suo arrivo ad un anno di distanza dall’ultima volta non è passato inosservato anche perché la conduttrice è parsa radiosa nonostante la grande delusione che il divorzio dall’ex marito ha scatenato.

Un sorriso che ha fatto ritorno sul viso della conduttrice anche grazie ad un nuovo amore. La Blasi è infatti di recente uscita allo scoperto con il noto imprenditore Bastian Muller. Questi è spesso a casa della conduttrice e ci sono state anche le rispettive presentazioni in famiglia. Bastian però non è il solo a quanto pare che va pazzo per la conduttrice che in queste ore ha ricevuto un messaggio speciale da un fan.

Ilary Blasi, un fan questa volta rompe gli schemi: il gesto per lei

La nota conduttrice di casa Mediaset ha di recente pubblicato su Instagram una foto che ha subito attirato l’attenzione. Lo scatto in questione vede come protagonista un suo fan che ha fatto per lei qualcosa di folle. Nel dettaglio si tratta di un tatuaggio sul braccio che consiste nell’esatta riproduzione di un autografo della Blasi che ha commentato con un secco: “Sei un pazzo!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

Secondo quanto riferisce Pipol Gossip, il fan in questione ha ottenuto l’autografo in occasione di una puntata in diretta dell’Isola dei Famosi. Dopo pochi giorni si è quindi recato da un tatuatore per realizzare l’opera, mostrala orgoglioso sui social e fare una sorpresa alla sua beniamina.