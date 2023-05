Tragedia Ornella Vanoni, nessuno sa più cosa fare: non ce l’ha fatta | Addio

Una delle icone della musica italiana spezza il cuore ai suoi fan con il suo terribile annuncio: ci ha provato in ogni modo.

Si tratta di un’artista che ha fatto emozionare milioni di persone durante la sua lunga carriera. Ornella Vanoni, 88 anni, rimane una dei personaggi più ironici e pungenti del panorama musicale; parliamo di una voce fuori dal coro, che non è mai mancata di eleganza, sia nelle sue interviste che nei suoi splendidi brani.

La donna vanta una delle carriere più longeve in Italia, che iniziò nel 1956 con la pubblicazione di 112 lavori tra album e raccolte;nella sua vita è stata soprannominata “La signora della canzone italiana”. Non a caso rientra nelle cantanti con il maggior numero di vendite discografiche, oltre 55 milioni. Il suo timbro vocale e il suo stile interpretativo l’hanno sempre differenziata dalle altre artiste del suo genere.

Ornella Vanoni ha partecipato a otto edizioni del Festival Di Sanremo – tra cui quella di quest’anno – ed è stata la prima artista nella storia del Festival a vincere il Premio città di Sanremo alla Carriera. Nella sua vita lavorativa di riconoscimenti ne ha ricevuti numerosi, l’ultimo risale a qualche giorno fa, quando ha ricevuto il Premio Speciale alla Carriera “Una Vita per la Musica”, in occasione della XIX Edizione del Premio Galileo 2000.

Purtroppo però, Ornella sembra aver preso una decisione che ancora oggi i fan non riescono a digerire: ci ha provato in tutti i modi, tanto che era già pronta per una grande sorpresa, ma non ce l’ha fatta, il suo inconscio le ha parlato chiaro.

Il terribile annuncio di Ornella Vanoni: “Non mi sento di farlo”

Ornella Vanoni è un’artista molto attiva sui social, dove pubblica i suoi aggiornamenti riguardanti la sua carriera. Proprio con un post ha voluto dare il triste annuncio, dovuto ad una profonda riflessione: ci ha provato, ma non ce l’ha fatta.

“Sarà capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo. Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori, ed improvvisamente sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono – ha spiegato – Allora mi sono svegliata per cercare i tappi di cera. Inutili, le voci erano nella mia testa. In quel momento ho preso una decisione: avevo un grande progetto ma adesso non mi sento di farlo, e questa estate sarà dedicata al riposo”.

Con questa dichiarazione la Vanoni ha spiazzato i fan, che hanno commentato a centinaia per mostrare il proprio affetto e sostegno nei confronti dell’artista.