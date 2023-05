Max Giusti, solo adesso lo ha rivelato: secco rifiuto ad una proposta indecente | Come sono andate le cose

Il noto conduttore Max Giusti ha raccontato di aver rifiutato una proposta indecente arrivata da una persona molto importante.

Max Giusti è uno dei volti più amati dal pubblico italiano che ha seguito la sua lunga carriera sia come conduttore che come attore. Di recente è anche tornato ad uno dei suoi grandi amori ossia il teatro con l’opera intitolata Il Marchese del Grillo.

Un ritorno attesissimo sia per l’attore che per gli appassionati che ogni volta non vedono l’ora di vedere Max a lavoro. Per questo motivo, il noto volto italiano ha deciso di rilasciare una lunga intervista che lo ha visto toccare alcuni temi importanti.

Inoltre, Giusti ha approfittato di questo momento per fare anche una rivelazione che nessuno si aspettava in quanto l’attore ha a quanto pare rispedito al mittente una vera e propria proposta indecente.

Max Giusti, il punto sulla carriera: il retroscena dal passato

Nella sua lunga carriera da conduttore ed attore, Max Giusti non si è mai tirato indietro ed ha accettato con gioia sempre tutte le sfide che si è ritrovato davanti. Per questo motivo oggi può senza dubbio dire di non avere poi così tanti rimpianti. Inoltre, nel suo futuro ci sono ancora tanti progetti da realizzare e non solo per il teatro ma anche per la televisione in quanto su Rai 2 potrebbe presto andare in onda un format pensato interamente da lui.

Tra i tanti progetti che ha portato a termine e quelli su cui è a lavoro, vi è però una proposta che Giusti a quanto pare ha rispedito al mittente. Nel corso di una sua recente intervista a Il Messaggero, l’attore ha infatti raccontato di essere stato ad un passo dall’entrare in politica.

Max Giusti, la proposta da un noto esponente politico: come sono andate le cose

Durante la sua recente intervista, il noto attore ha toccato anche temi di politica ed ha rivelato di non essere ormai più in grado di schierarsi come invece fanno altri colleghi. Inoltre ha rivelato di aver preso in seria considerazione anche la possibilità di fare il suo ingresso in politica dopo una clamorosa offerta arrivata da Mario Monti.

A tal proposito ha deciso di specificare: “Ci ho pensato per un weekend ma poi ho detto di no. Mi ha fatto molto piacere ma non è roba per me“. Solo poche ore quindi per Max che aveva già le idee chiare su cosa fare nel suo futuro e su quali obiettivi raggiungere.