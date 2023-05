Fiorello, la scoperta del tumore: “sono addirittura sette” | Operato immediatamente

Lo showman e quel terribile male che l’ha colpito nelle zone genitali: Fiorello è stato operato d’urgenza, ecco cosa è accaduto.

Rosario Tindaro Fiorello, nome completo dell’artista, è nato a Catania il 19 maggio del 1960 sotto il segno del toro. Ad oggi ha 62 anni e nella sua carriera non è passato di certo inosservato al pubblico italiano.

La sua energia e la sua simpatia innata l’hanno portato in diversi ambiti televisivi, facendogli cavalcare in ogni caso l’onda del successo. Tra i suoi vari talenti troviamo sicuramente il canto, dove tutto ebbe inizio nel 1991 con l’album “Veramente falso”. L’artista continuò a cantare fino al 2004, successivamente decise di dedicarsi ad altri progetti televisivi. Ad oggi vediamo la sua grande partecipazione a VivaRai2, che secondo alcune indiscrezioni, sarà così anche per la prossima stagione del programma, nonostante le modifiche che sta subendo la Rai.

In passato l’abbiamo visto diverse volte a Sanremo, prima in vesti di cantante, poi in quelle di ospite. Nel 2011 rifiutò persino la sua partecipazione alla prima serata del Festival di Sanremo assieme a Gianni Morandi.

E per quanto riguarda la sua vita privata? Fiorello ha una moglie di nome Susanna Biondo con cui ha avuto la figlia Angelica, ad oggi 14enne. Lo showman ha anche contribuito alla crescita di Olivia, la figlia di lei, avuta da un precedente matrimonio. La sua famiglia tuttavia, ha vissuto un periodo di panico risalente al 2015, data in cui Fiorello venne a conoscenza del suo calvario. Lo showman l’ha rivelato solamente dopo.

La rivelazione shock: il tumore nelle zone genitali

Durante una diretta di Periscope si stava trattando l’argomento inerente al cancro ai testicoli; in questa occasione Fiorello si è trovato nel bel mezzo di una conversazione con l’amico Stefano Meloccaro, con cui ha voluto condividere la sua personale esperienza. Proprio in questo momento arrivò la dichiarazione shock: Fiorello, a seguito di una visita di controllo, ha scoperto di avere due terribili melanomi che l’hanno obbligato ad un ricovero d’urgenza. Il dettaglio che però ha lasciato di stucco i telespettatori è stato un altro: il secondo tumore l’ha scoperto grazie alla meticolosità del dottore.

“Sono stato operato di melanoma alla schiena. Il dermatologo voleva controllare tutto, dai capelli al pisello, per verificare l’esistenza di nei. Io mi sono così tolto le mutande e ho tirato fuori la belva”, ha dichiarato Fiorello con aria scherzosa. Grazie a questo controllo di un medico che voleva visitarlo realmente da cima a fondo, ha scoperto di avere ben 7 nei sospetti nella zona del pene.

Il dottore, che prima scoprì la presenza di un melanoma sulla schiena, è stato costretto ad operarlo d’urgenza anche nelle zone intime. “Sono rimasto con il pacco lì”, racconta lo showman riferendosi al post-operazione. Per Fortuna è andato tutto per il verso giusto, ma Fiorello ha voluto raccontare – con il solito fare ironico – la sua vicenda, che ha lo scopo di lanciare un messaggio ben preciso: la prevenzione è l’arma più potente per combattere qualsiasi tipo di male.