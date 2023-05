Albano Carrisi è malato, purtroppo colpisce proprio la sua pelle: è incurabile | Non c’è nulla da fare

Albano Carrisi ha ammesso di soffrire di una terribile malattia, che ad oggi è sotto controllo, ma purtroppo risulta incurabile.

Il successo senza tempo di Al Bano rimane nella mente e nel cuore delle generazioni che hanno vissuto la carriera musicale, ma anche le vicende dello stesso. L’artista ha venduto oltre 25 milioni di dischi nel mondo, vincendo 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino.

La sua fama tuttavia, è dovuta anche alla storia con Romina Power, la coppia che ha fatto emozionare milioni di fan con il loro amore; una fiaba che si è successivamente trasformata in un incubo, che ha segnato per sempre la vita di Romina e Al Bano, che nel 1994 subiscono la perdita della loro figlia.

Da quel lontano capodanno che annunciava l’inizio del nuovo anno, Ylenia Carrisi scomparve nel nulla e ad oggi non si hanno ancora notizie. La cronaca è stata letteralmente bombardata in merito alla vicenda, generando ancora più stress in una famiglia già di per sé distrutta.

Dopo diversi anni la coppia si lasciò a causa del forte stress e entrambi si rifecero una vita, ma ancora adesso continuano ad emozionare il pubblico con le loro collaborazioni musicali, che fanno rivivere nei fan la speranza di un ritorno di fiamma. Proprio in occasione di una trasmissione che li ha visti protagonisti, Al Bano ha rilasciato una scioccante dichiarazione sul suo stato di salute.

La malattia incurabile di Al Bano

Albano Carrisi e Romina Power, qualche anno fa sono stati i conduttori di “Così lontani così vicini”, il format di Rai1 che aveva come compito quello di ricongiungere amici e parenti che non si vedevano da diverso tempo. Proprio in questa occasione, Al Bano rivela di soffrire di una terribile malattia incurabile che colpisce la sua pelle.

Il cantante si è ritrovato a fare i conti con chiazze arrossate ricoperte da una sorta di squame color grigio; una condizione che si è protratta su diverse zone del corpo. Il medico curante, dopo un primo controllo, gli ha subito diagnosticato una forma grave di psoriasi, malattia dovuta allo stress. “Gli anni ’90 per me sono stati duri da sopportare. Mi è successo di tutto. Cominciai a vedere sulle mani, sulle ginocchia e sui piedi una strana dilatazione della pelle. Avevo un forte prurito e, quando mi grattavo, spesso sanguinavo. Si trattava di psoriasi, dovuta al grande stress che dovevo sopportare quotidianamente”.

Ad oggi il cantante si è sottoposto ad una tecnica efficace, ma sa benissimo che non deve abbassare la guardia: “…anche se non posso dire di aver debellato del tutto questa fastidiosissima malattia, diciamo che mi sento praticamente guarito dalla psoriasi. Tuttavia sto sempre attento a non farmi vincere dallo stress, altrimenti il problema ritorna a manifestarsi”.