Cristiano Malgioglio, scenata di gelosia in pubblico: “Mi stanno guardando tutti” | La telefonata è finita male

Cristiano Malgioglio ha rivelato di una clamorosa scenata di gelosia in pubblico e di cui è stato protagonista: le sue parole.

Momento d’oro per il noto paroliere Cristiano Malgioglio da mesi impegnato su più fronti e con progetti importanti in arrivo. Una vita professionale quindi ricca di successi e di buone notizie. Più complicato invece l’aspetto sentimentale con il noto cantautore che al momento sembrerebbe essere single.

In questi mesi però non ha nascosto di trovare molto interessante un suo collega a cui sembrerebbe essere anche particolarmente legato. Lo conferma anche un video pubblicato in questi giorni sui social dal diretto interessato e con protagonista Malgioglio alle prese con una vera e propria scenata di gelosia.

Cristiano Malgioglio, i complimenti al suo compagno di avventura: di chi si tratta

Dopo i mesi trascorsi nel cast del Tale e Quale Show nei panni di giudice e di spalla del conduttore Carlo Conti, il noto paroliere ha intrapreso una nuova avventura. Nel corso degli ultimi tre mesi lo abbiamo visto infatti ancora nel ruolo di giudice ma questa volta per il talent Amici di Maria De Filippi e per volere della stessa conduttrice. Un posto che non ha occupato da solo ma con il cantante Michele Bravi ed il ballerino Giuseppe Giofrè.

Proprio con questi ha stretto un legame inaspettato fatto di gesti di affetto e di grandi complimenti. I due si sono punzecchiati spesso ma poi a quanto pare Malgioglio si è lasciato conquistare dalla bellezza e dal viso del professionista. Una storia che non è finita dopo la finale del noto format e lo conferma la recente scenata di gelosia di cui Giofrè è stato il destinatario.

Giuseppe Giofrè, la chiamata shock di Malgioglio: le sue parole

Il noto ballerino internazionale ha di recente pubblicato su Instagram il contenuto di un audio del suo collega ad Amici che sottolinea: “Non capisco. Io ti chiamo disperatamente…ma si può sapere dove sei? Perché non rispondete mai? A cosa ti serve il cellulare? A farti le foto, a far vedere quanto sei bello? Vuoi che ti faccia una scenata di gelosia? Adesso sono per strada e sto urlando, tutti mi stanno guardando. Sei felice? Io no!”.

Zia Malgy sei la mia vita pic.twitter.com/dItNclPr3B — [Righetto] (@Ri_Ghetto) May 19, 2023

Una scenata di gelosia ironica quindi e tipica di chi conosce bene Malgioglio. Un audio che conferma inoltre come tra i giurati si sia instaurata una bella amicizia che prosegue anche adesso che il talent è finito. Un buon segno anche in vista del prossimo anno quando i tre potrebbero essere presi di nuovo in considerazione dalla produzione.