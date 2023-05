Clamoroso nello studio di Amici, appello a Maria: “Voglio fare la tronista” | È davvero disperata

Colpo di scena durante l’ultima puntata andata in onda del talent Amici di Maria De Filippi: vuole il trono di Uomini e Donne.

Maria De Filippi è la padrona di casa di diversi format di successo della rete televisiva Mediaset. In alcuni casi è possibile che questi stessi programmi si incrocino e questo accade soprattutto tra i protagonisti di Temptation Island e Uomini e Donne.

Spesso ex corteggiatori o corteggiatrici vengono scelti per un ruolo nei villaggi dei single. In alcuni casi invece le coppie nate in studio decidono di mettere alla prova il loro amore. Considerato questo, in queste ore è accaduto qualcosa di inaspettato per il pubblico e la stessa Maria.

Un volto del format Amici ha infatti espresso la sua voglia di sedere sul trono di Uomini e Donne ma vediamo di chi si tratta.

Amici, colpo di scena in semifinale: pronta per il trono

Il talent Amici da diversi anni non regala solo colpi di scena dal punto di vista professionale e nuovi talenti tutti da scoprire. Complice infatti la convivenza forzata, spesso gli allievi regalano grandi emozioni anche attraverso delle vere e proprie storie d’amore. In alcuni casi, le storie cominciano e si consumano in casetta mentre altre durano anche una volta fuori dal programma.

Se però fino a questo momento sono stati gli allievi a regalare questo tipo di sorprese, in semifinale ha pensato di farlo anche una delle insegnanti. Durante infatti il monologo preparato dal comico Enrico Brigano, questi si è avvicinato alla cantante Arisa che ha confessato: “Io voglio fare la tronista”. Una richiesta legata senza dubbio alle tante delusioni d’amore.

Arisa, vita sentimentale movimentata: le ultime indiscrezioni

Negli ultimi anni, la cantante è finita al centro di un vero e proprio tira e molla con il manager Andrea Di Carlo. I due sembravano essere pronti per fare dei passi importanti insieme poi però è arrivato l’addio definitivo. Una seconda delusione si è invece rivelato essere il ballerino Vito Coppola. I due si sono conosciuti durante Ballando con le Stelle e sono stati travolti da una passione che si è velocemente consumata.

Arisa non è quindi stata molto fortunata da questo punto di vista ed adesso sembrerebbe essere tornata single. Allo stesso tempo tutto questo non ha però convinto la cantante a smettere di sognare il principe azzurro. Per questo motivo prenderebbe volentieri parte ad Uomini e Donne, magari in una versione dedicata proprio ai volti noti.