Antonella Clerici, il dramma improvviso: “È morta a 55 anni” | La malattia l’ha stroncata

Dietro all’animo solare della conduttrice si cela un episodio terribile che ha stravolto la sua vita: in pochi ne sono a conoscenza.

Antonella Clerici, classe ‘63, è nata a Legnano in provincia di Milano. In molti la associano ai più noti programmi di cucina Rai, ma non tutti sanno che la sua carriera iniziò negli studi televisivi calcistici. La donna infatti, esordisce come giornalista sportiva dal 1989 al 1996 in trasmissioni come Dribbling e Domenica Sprint.

Nel 2000 arriva la svolta: Antonella inizia a condurre la nota trasmissione de La prova del cuoco e da allora diventa una vera e propria regina del suo settore. Gli anni successivi conduce diversi programmi che la rendono sempre più popolare nella tv di Stato. Ad oggi la vediamo sul format di cucina È sempre mezzogiorno, successore della trasmissione che l’ha resa nota.

Si tratta di una donna di successo e come tale, è sempre stata oggetto di gossip. La sua vita privata è stata molto chiacchierata tra i suoi due matrimoni e la lunga relazione con il giovane Eddy Martens, con cui ha messo al mondo Maelle. Ad oggi ha una relazione con l’imprenditore Vittorio Garrone e tra i due sembra andare tutto a gonfie vele.

Di lei sappiamo tutto, ma in pochi sono a conoscenza del dramma che l’ha travolta quando aveva solamente 33 anni e che ancora oggi si porta dietro. Non è stato facile parlarne, ma la conduttrice ha deciso di esternare il suo dolore a tutta Italia.

Il dramma che ha stravolto la famiglia Clerici

“Aveva un male molto aggressivo, un melanoma maligno. Oggi avrebbe senz’altro vissuto di più e meglio“, racconta Antonella riferendosi alla madre, che l’ha lasciata a soli 55 anni. Questa tragedia, ha stravolto non solo la vita della conduttrice, ma ha lasciato un segno indelebile anche nel padre Giampiero, che ha vissuto un periodo terribile che l’ha consumato da dentro.

“Quando mia mamma Franca venne a mancare, mio papà si chiuse in un lutto profondo per oltre 2 anni. Provò un dolore tanto forte che noi tutti in famiglia eravamo preoccupati per la sua salute mentale”. La situazione sembrava solo che peggiorare, ma poi la luce in fondo al tunnel: la salvezza.

“Mio papà ritrovò la serenità grazie a lei – ha confessato Antonella – [..] Mamma Franca, da lassù, ci ha messo lo zampino: è lei che ci ha mandato Graziella!“, riferendosi alla donna che è riuscita a tirare su il padre. Un pensiero profondo va anche al suo compagno: “Vittorio me lo ha mandato mia madre dal Cielo, devono essersi incontrate lei e il padre di Vittorio e hanno investito un’amica comune, la nostra dietologa, del compito di farci conoscere“, aveva dichiarato la Clerici al settimanale Chi.