Ilary Blasi, la sua reazione gela il pubblico: “Stava ridendo” | Le telecamere l’hanno beccata

Le telecamere presenti nello studio dell’Isola dei Famosi hanno ripreso la strana reazione di Ilary Blasi alle immagini shock.

Ilary Blasi è stata ancora una volta la padrona di casa di una scoppiettante puntata dell’Isola dei Famosi, la sesta di questa edizione. Un appuntamento che ha regalato come sempre dei clamorosi colpi di scena e delle decisioni a sorpresa.

Tra queste vi è senza dubbio la scelta di Fiore Argento che ha deciso di lasciare il reality dopo un infortunio che le stava rendendo la vita in Honduras difficile. Questo però non si è rivelato essere il momento più caldo della puntata in quanto prima è accaduto qualcosa di inaspettato.

Le immagini hanno infatti ripreso un brutto episodio andato quindi in scena in diretta ma soprattutto l’inaspettata reazione della conduttrice.

Isola dei Famosi, grande shock in diretta: è successo tutto in pochi secondi

Come accade ormai da sempre, l’Isola dei Famosi è piena di insidie. Lo spirito dell’isola prepara ogni settimana sorprese o penitenze ad hoc per ogni suo concorrente e l’ultima puntata andata in onda non ha fatto eccezione. Questa volta però sono stati coinvolti diversi naufraghi che si sono visti costretti a fare qualcosa di molto complicato ossia affrontare le proprie paure per gli insetti.

Ad alcuni naufraghi è stato chiesto di toccare a mani nude alcuni insetti in delle teche senza però poterli vedere. Una sfida che alcuni hanno affrontato con coraggio, altri con più timore. Caso particolare quello di Corinne Clery che si è spaventata così tanto da svenire in diretta. La sua reazione ha preoccupato tutti ma ad attirare l’attenzione è stata soprattutto la reazione della padrona di casa.

Ilary Blasi, la sua reazione è inaspettata: pubblico a bocca aperta

Le immagini di Corinne Clery tra le braccia di Alvin hanno inevitabilmente fatto il giro dei social e scatenato i telespettatori che hanno fatto notare il cattivo gusto nel proporre una prova simile ai naufraghi già debilitati. Invece, alcuni utenti hanno fatto notare un secondo dettaglio ossia la reazione di Ilary in quel momento collegata dallo studio: “Qui stava chiaramente trattenendo la risata“.

Boh qui Ilary stava chiaramente trattenendo la risatapic.twitter.com/9TZsLGGe0p — Procrastinante (@Polizia_Postala) May 15, 2023

Alcuni utenti hanno aggiunto: “Comunque io scioccata da Ilary che andava avanti come se niente fosse con Corinne svenuta”, “Ilary dovrebbe scusarsi con Corinne“. Una reazione quindi che nessuno si aspettava anche perché scatenata da una decisione shock degli autori. Plauso del pubblico invece sia ad Enrico Papi che Vladimir Luxuria i quali hanno sottolineato quanto fosse inaccettabile quella prova.