Elisa Isoardi, purtroppo ha dovuto dirlo: “Ho scoperto di avere un tumore”

Rivelazione shock per la nota conduttrice Elisa Isoardi che si è ritrovata a dover affrontare un tumore: come sono andate le cose.

Elisa Isoardi è da diversi anni un volto noto ed amatissimo dal grande pubblico. Il suo ruolo principale è quello di conduttrice ma nell’ultimo periodo si è messa in gioco anche in vesti completamente diverse dal solito.

Una serie di scelte lavorative le sue che hanno fatto discutere così come la sua vita privata e soprattutto quella sentimentale. La nota conduttrice è infatti finita spesso al centro del gossip a causa della sua storia d’amore poi finita con il ministro Matteo Salvini.

C’è però un dettaglio molto importante della vita della conduttrice emerso di recente e che ha fatto preoccupare tutti i suoi fan ossia una sua battaglia contro un tumore.

Elisa Isoardi, le ultime esperienze in tv e la malattia: i dettagli

Nel 2018 la conduttrice ha scelto di prendersi una pausa dal lavoro salvo tornare due anni più tardi prima come concorrente di Ballando con le Stelle e poi naufraga dell’Isola dei Famosi. Per quanto riguarda l’attuale stagione televisiva è invece tornata come conduttrice in Rai ed al timone del format Vorrei dirti che. La speranza della conduttrice e del suo pubblico è quindi quella di un suo ritorno definitivo nei prossimi mesi.

Durante questo lungo periodo però la conduttrice non si è ritrovata solo a dover gestire questioni professionali. Come dichiarato dalla stessa diretta interessata, in passato si è infatti dovuta occupare anche di un problema di salute. La Isoardi, dopo alcuni esami dovuti ad un cambiamento anomalo nella sua voce, ha infatti scoperto un tumore alla gola.

Elisa Isoardi e la malattia: cosa ha raccontato

La stessa conduttrice ha rivelato i dettagli della sua battaglia terminata quindi per il meglio. La Isoardi ha raccontato di aver fatto degli esami e di aver scoperto questo polipo che si è poi fortunatamente rivelato essere benigno. Una scoperta che ha costretto l’ex padrona di casa de La Prova del Cuoco ad affrontare comunque un intervento delicato che però alla fine ha risolto il suo problema.

Tutto bene quel che finisce bene quindi per la Isoardi che dopo l’intervento ha ammesso di avere avuto paura ma allo tesso tempo ha rivelato come per i medici si sia trattato di un intervento molto comune. Un grande spavento quindi ed un momento difficile che la nota conduttrice ha superato definitivamente e nel migliore dei modi.