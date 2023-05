Luca Laurenti, la sparizione e il dramma: il motivo lo comunica Paolo Bonolis | “Vive da solo, in assenza di comunicazione”

Sembra che Luca Laurenti sia solito sparire nel nulla, a spiegare il motivo è il suo socio fidato Paolo Bonolis.

Luca Laurenti è di una simpatia incredibile; affiancato al suo socio di vita Paolo Bonolis, fanno ancora oggi parte delle trasmissioni Mediaset più seguite di sempre. Tra la coppia vi è un rapporto sincero, legato da una grande amicizia che neanche il tempo è riuscito a dividere.

Tutto iniziò da un provino, dove Bonolis cercava un cantante: l’entrata di Laurenti destò molti sospetti nei confronti di Bonolis già dal primo momento in cui lo vide. Luca si presentò con una certa goffaggine dovuta dall’agitazione, ma anche la sua voce squillante non convinse il conduttore sin dall’inizio. A Paolo serviva un cantante, cosa se ne poteva fare di lui? “Cercavamo qualcuno che cantasse. Ad un certo punto entrò questo ragazzo con una busta di plastica del supermercato. Cantò un pezzo di Stevie Wonder molto difficile e rimarremo sorpresi, lo prendemmo subito”, ha ammesso durante un’intervista.

Paolo Bonolis l’ha descritto come “posseduto”, in quanto, una volta che iniziò a cantare il suo tono di voce cambiò totalmente, lasciando impressionato un Bonolis che controllò con accuratezza se la voce in questine provenisse dal playback. Da quel momento nacque una lunga collaborazione che dura oramai da decenni.

Bonolis conosce bene il suo collega, sia nei suoi pregi che per le sue “caratteristiche”; per questo motivo lo descrive spesso al pubblico. Un episodio celebre è stato quello in cui Laurenti sparì nel nulla.

La sparizione di Luca Laurenti

Il comico e musicista Luca Laurenti ha dimostrato in più occasioni di essere una persona timida e riservata. Di lui sappiamo che è sposato con l’avvocatessa Raffaella Ferrari, la donna con cui ha messo al mondo Andrea nel 1997 e Gabriele nel 2003. il presentatore ha anche un’altra figlia di nome Jasmine, nata da una relazione di cui non si sa nulla. In passato l’uomo ha sofferto di una brutta depressione che si è portato dietro per diversi anni. Grazie all’amore della sua famiglia e all’affetto del socio, è riuscito a superare questo terribile periodo.

Nel periodo della pandemia si erano perse le tracce del comico e nessuno ne sapeva niente. Durante la quarantena tutti i personaggi dello spettacolo sono stati particolarmente attivi sui social, ma notizie di lui non ce ne sono state, dando il sospetto di un dramma imminente. Da quel momento la preoccupazione: che fine ha fatto Luca Laurenti?

A spiegare cosa fosse successo è stato Paolo Bonolis, che ha rassicurato tutti spiegando che il collega non ama certi tipi di comunicazione. “Devo dare una risposta a tutti quelli che mi chiedono di Luca Laurenti. Luca è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come il solitario del Rio Grande. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è il suo stile di vita. Probabilmente non sa nemmeno che c’è il coronavirus”. Inutile negare che la coppia non smette mai di regalarci un sorriso.