Addio Mina, non c’è niente da fare: hanno provato veramente qualsiasi cosa | Nessuno riesce a crederci

La donna che è stata etichettata come la regina indiscussa del panorama musicale, ha deciso di nascondere la sua immagine a seguito di una lunga riflessione.

La sua è stata una vita costellata di successi, dove Mina ha saputo raggiungere il cuore dei fan grazie alla sua musica. Un’artista che tuttavia, durante i suoi primi vent’anni di carriera attiva, è sempre stata oggetto di gossip e notizie sul suo conto.

Un’icona senza tempo: nei primi anni ‘60, Mina ha stravolto la scena musicale grazie alla sua personalità decisa e il suo timbro di voce che la caratterizza ancora adesso. L’artista vanta 150 milioni di album venduti in tutto il mondo e 1500 brani interpretati. La sua bravura infatti, è stata riconosciuta più volte con diversi premi come l’onorificenza di Grande ufficiale al merito della Repubblica italiana e Una Targa Tenco (uno dei più prestigiosi riconoscimenti della musica italiana).

Ad oggi non abbiamo più visto la sua immagine, ma la sua voce continua a risuonare nella testa dei fan, che ancora oggi hanno avuto la possibilità di ascoltare il suo nuovo album di inediti “Ti amo come un pazzo”. Il disco è stato presentato da uno speciale brano in collaborazione con Blanco e la critica è subito impazzita all’uscita di questo duetto insolito, tanto da far riaffiorare il desiderio di rivedere la donna in carne ed ossa.

Per la cantante non c’è niente da fare. La possibilità di rivederla sembra soltanto un pensiero irrealizzabile visto che Mina, dalla sua uscita di scena, non ha la minima intenzione di tornare a mostrarsi. Il motivo risale a molto tempo fa.

La confessione di Mina

Sono passati 40 anni da quando l’artista ha detto addio al palco, ma la sua uscita di scena non ha mai dato pace ai fan più affiatati. L’immagine di Mina la riconduce a quella bellissima ragazza dai capelli rossi, che si è esibita per l’ultima volta il 23 agosto. Da quel momento della cantante non abbiamo avuto più notizie, tanto che i fan hanno ipotizzato un’uscita di scena a causa del suo aumento di peso; altri credevano che fosse andata in Svizzera per scappare al fisco italiano. Nulla di queste cose si è dimostrata vera.

In pochi sanno che la cantante il 23 agosto del 1978, a seguito del suo ultimo concerto, è stata colpita da una tremenda broncopolmonite virale, che l’ha costretta al riposo per diverso tempo. Proprio in questo periodo Mina ha avuto modo di riflettere a lungo sulla sua vita e sul suo futuro. In questa occasione decise che non si sarebbe mai più esibita in un palco, abbandonando addirittura la sua carriera. La storia è stata raccontata da Massimiliano Pani, il figlio di Mina all’epoca, solamente 14enne.

Nel 1976 la donna espresse il disagio dell’ondata mediatica che l’aveva assalita. A raccontarlo è stata lei stessa nel suo brano “nuda”, dove parla proprio di questa tematica. Nonostante la sua scelta categorica, i fan dopo 44 anni sperano ancora un suo ritorno.