Federica Pellegrini, la rivelazione su Pechino: “abbiamo consumato” | Notti bollenti con Matteo

L’ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha fatto alcune bollenti rivelazioni sul marito Matteo e le notti trascorse a Pechino Express.

Federica Pellegrini è stata una grande protagonista dell’ultima edizione andata in onda di Pechino Express. L’ex nuotatrice in coppia con il suo ex allenatore e attuale marito Matteo Giunta ha anche conquistato il secondo posto del reality.

I due erano i favoriti di questa edizione e fino all’ultimo minuto sembravano destinati al successo ma alla fine si sono dovuti arrendere alla coppia degli Italo Americani composta da Andrea Belfiore e Joe Bastianich. Nonostante la sconfitta in finale, per la coppia questa si è rivelata essere una fantastica esperienza.

A tal proposto proprio la Pellegrini ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni ed alcune anche particolarmente bollenti ma vediamo nel dettaglio.

Federica e Matteo, il reality dopo il matrimonio: come sono andate le cose

L’amore tra Federica e Matteo è sbocciato diversi anni fa ma i due hanno scelto di uscire allo scoperto solo quando la nuotatrice ha annunciato la fine della sua carriera. Matteo era infatti il suo allenatore ed i due hanno sempre evitato un conflitto di interessi. Lo scorso anno la coppia ha anche coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio in grande stile e curato nei minimi dettagli.

Da quel momento in poi non si sono più lasciati e per questo hanno deciso di affrontare insieme questa nuova ed emozionante avventura. Un percorso che ha fortificato il loro legame ed a quanto pare anche l’intesa sotto le lenzuola. La Pellegrini ha infatti parlato anche di questo aspetto nel reality durante una recente intervista.

Pechino Express, le dichiarazioni bollenti di Federica: cosa non sappiamo

La Pellegrini ha di recente rilasciato nuove dichiarazioni al settimanale Vanity Fair ed ha risposto anche ad una piccantissima domanda. Il giornalista le ha infatti chiesto delle notti trascorse nel reality e l’ex nuotatrice ha rivelato: “Diciamo che per noi è stata una luna di miele. C’è chi consuma e chi no, non è necessario. In generale però dico che quell’aspetto fisico è importante. Che tu sia in Cambogia oppure a Verona. La lascio così, sul vago“.

Federica non ha quindi scelto di rispondere in modo diretto alla curiosità del giornalista ma di lasciare un pò di mistero su quanto accaduto durante i mesi trascorsi nel reality. Senza dubbio però è stata una lunga ed intensa esperienza per la coppia di novelli sposi.