Francesco Totti, tutta la realtà sputata così su Ilary Blasi: “L’ha fatto quando è morto mio padre…”

L’attaccante Francesco Totti ha rivelato quanto accaduto con Ilary Blasi alla scomparsa di suo padre: racconto shock.

Da circa un anno il divorzio di Francesco Totti e della conduttrice Ilary Blasi riempie le pagine dei giornali. Una decisione arrivata come un fulmine a ciel sereno in quanto la coppia sembrava essere serena ed innamorata. Solo pochi mesi prima la stessa Ilary in tv aveva smentito alcune voci di presunti tradimenti da parte dell’ex calciatore.

Invece anche per la coppia è arrivata la fine e non è stata di certo indolore. I due all’inizio hanno scelto la via del silenzio anche a mezzo stampa ed hanno annunciato la separazione con un comunicato. Con il passare delle settimane invece soprattutto Totti ha scelto di dire le cose come stanno.

Una versione della storia leggermente diversa da quella che la volevano traditore ma soprattutto con un dettaglio che vede coinvolto anche il defunto padre.

Francesco Totti, il divorzio da Ilary: tutti i retroscena

Alla notizia del divorzio, Totti è stato indicato come il colpevole a causa della sua storia parallela con Noemi Bocchi ossia la donna che ancora oggi è al suo fianco. Le cose poi si sono complicate quando l’ex calciatore ha accusato invece la Blasi di averlo tradito per prima. I due poi si sono lanciati accuse sulla casa ed alcuni orologi e borse rubate, sui figli e sulle vacanze separate.

Un braccio di ferro che però ha spinto Totti a fare una rivelazione shock proprio sulla sua ormai ex moglie. L’ex capitano della Roma ha parlato del momento più difficile della sua vita ovvero la scomparsa del padre. Nel farlo ha rivelato del comportamento della moglie in quella occasione.

Ilary Blasi, la rivelazione shock di Totti: cosa ha fatto

L’ex attaccante ha raccontato della scomparsa del padre ricoverato in ospedale per 25 giorni a causa del Covid. Totti ha quindi rivisto da vicino il padre solo dopo la sua scomparsa. A tal proposito, durante un’intervista al Corriere della Sera ha rivelato: “Per fortuna c’erano i miei figli. Finalmente ho trascorso del tempo con i miei figli. Mia moglie invece, quando avevo bisogno di lei, non c’è stata“.

Tra i due a quanto pare non c’era più dialogo da tempo ma il comportamento di Ilary alla scomparsa del suocero è stata la tanto nota “goccia che ha fatto traboccare il vaso”. Dal canto suo la conduttrice non ha risposto alle accuse ed anzi ha deciso ancora una volta di mantenere il massimo riserbo.