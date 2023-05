“Ho perso mio figlio”: tragedia improvvisa per Paolo Bonolis

Durante un’intervista a Verissimo, Paolo Bonolis svela un dettaglio molto intimo sulla sua vita privata, in particolar modo su suo figlio.

La vita privata di Paolo Bonolis, per quanto tenuta lontano dalle telecamere, è diventata inevitabilmente fonte di attenzione da parte del pubblico, tanto che i media hanno sempre rivelato dettagli privati della vita privata del conduttore. In alcune occasioni però, è stato lui stesso a parlare a cuore aperto davanti ai microfoni, rivelando retroscena fino a quel momento sconosciuti.

Ad oggi lo conosciamo forte, determinato e caratterizzato da una simpatia innata; Paolo Bonolis è uno dei conduttori più stimati nel mondo dello spettacolo. La sua incredibile carriera iniziò quando l’uomo aveva solamente 19 anni, dove iniziò con programmi dedicati al pubblico più piccolo.

Questa lunga gavetta portò il conduttore a crearsi una sua personalissima identità, che lo contraddistingue tutt’ora dal resto dei suoi colleghi. Paolo Bonolis infatti, è noto per la sua capacità di rendere le sue trasmissioni coinvolgenti e all’insegna delle risate.

Una carriera che tuttavia, è costata cara all’uomo, che negli anni della sua salita al successo ha visto la rottura della relazione con l’ex moglie Diane Zoeller, la donna con cui Bonolis è stato sposato in passato. A distanza di anni arriva una dichiarazione molto intima e dolorosa che ha visto come protagonista il conduttore e la perdita di suo figlio.

La perdita del figlio: Bonolis ammette le sue colpe

Durante una puntata di Verissimo, Paolo Bonolis è stato l’ospite speciale di Silvia Toffanin assieme a sua moglie Sonia Bruganelli. Il conduttore in questa occasione racconta la tragedia improvvisa del suo passato. La coppia si è sposata nel 2002 e tra alti e bassi, è tuttora molto affiatata. Dal loro amore sono nati 3 figli: Silvia (2003), Davide (2005) e Adele (2009). Le loro vicende sono sempre state note al pubblico, ma non tutti sanno che Paolo Bonolis prima di Sonia, ha avuto un’altra moglie, la psicologa americana Diana Zoller, la donna con cui mise al mondo due figli: Stefano e Martina.

La separazione dei due è avvenuta di comune accordo, anche se in realtà, la coppia non si è lasciata nel migliore dei modi. Quello infatti, è stato un periodo terribile, sia per il conduttore che per la sua famiglia. A raccontarlo è stato proprio lui, che durante un video mandato in onda dichiara: “Ho perso mio figlio quando aveva 4 anni”, riferendosi al suo primogenito Stefano. Le strade di Paolo e Diane infatti, dopo la separazione si divisero completamente: l’uomo abitava in Italia e la donna in America con i figli, tra cui il piccolo Stefano che allora aveva solamente 4 anni.

Le sue parole hanno fatto commuovere lo studio, dove parla di quello che era diventato il rapporto familiare, un equilibrio rotto a causa degli impegni dei due coniugi. A distanza di anni Bonolis racconta: “Io ragionavo più dicendo ‘io’ che dicendo ‘noi’. Sono stato un padre assente, poi mi sono reso conto che ci sono valori più importanti. Mi sono permesso di dire ‘noi’ perché ho incontrato un altro ‘io’ che mi ha aiutato a dire noi”, riferendosi all’attuale moglie, colei che l’ha aiutato a riallacciare i legami con i figli.