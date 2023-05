Maria De Filippi, all’improvviso le immagini che scoperchiano tutto: ora c’è lui accanto a lei | Lavorano anche insieme

Dopo la morte del marito, la conduttrice è stata paparazzata per la prima volta in compagnia di un’altra persona: ecco di chi si tratta.

Forte e al contempo fragile. sono passati diversi mesi da quel terribile 24 febbraio che ha portato via il compagno di vita di Maria De Filippi, lasciando un vuoto incolmabile nella donna che l’ha affiancato dal 1990 al giorno della sua scomparsa. La conduttrice però non si è arresa a questo dolore, tornando alla carica con i suoi programmi storici che l’hanno resa una delle donne più amate nel mondo dello spettacolo.

Un po’ del merito lo deve anche a quell’uomo, colui che l’ha convinta a entrare a far parte di quell’ambiente che a lei sembrava troppo distante, quasi inappropriato. Maurizio Costanzo infatti, conobbe Maria ad un evento di pirateria cinematografica e da quel momento non solo nasce la scintilla, ma convince la donna a seguirlo. Così è stato, Maria che lavorava nel settore delle videocassette, mollò tutto per questo amore che da lì a poco le avrebbe stravolto la vita. Una vita piena di gioie e felicità: la coppia adottò anche Gabriele.

Ad oggi la conduttrice è tornata a condurre per il suo pubblico, i suoi allievi, ma anche per lui, perché è quello che avrebbe voluto. Da poco è terminata un’altra edizione di Amici; il talent che ci ha fatto vivere un connubio di emozioni. Per Maria questa è stata una stagione intensa, visto che iniziò dopo la morte del marito. In occasione della prima puntata infatti, la conduttrice è stata accolta con tanto di applauso caloroso e una meravigliosa dedica.

Inutile negare che Maria De Filippi ha saputo farsi voler bene da tutti, ottenendo una grande stima sia dal pubblico che dai colleghi. Nei giorni in cui ha ricevuto il maggior sostegno e attenzione dei media, è stata immortalata in compagnia. Le foto in questione la ritraggono in zona Prati a Roma; vediamo dunque di chi si tratta.

Ora c’è lui accanto a lei: ecco di chi si tratta

Il settimanale Chi, nelle settimane scorse ha immortalato una Maria evidente distrutta, in compagnia di due uomini, uno dei quali già noto al mondo dello spettacolo, l’altro invece a primo sguardo non sembrerebbe essere conosciuto. Per quanto riguarda quest’ultimo, si tratta del fratello Giuseppe De Filippi e l’altro uomo in questione è Rudy Zerbi.

I due infatti, non solo lavorano insieme da diversi anni, ma godono di un’amicizia e di una stima reciproca sincera. Rudy Zerbi ha sempre seguito Maria nel suo percorso lavorativo, in quanto, come ammesso da lui stesso, l’ha fatto sentire a casa in ogni contesto. Le foto sono state scattate in un circolo di tennis che si trova in zona Prati a Roma.

Ad ogni modo, in un momento così delicato della sua vita, Maria ha preferito passarlo in compagnia delle persone a lei più fidate. Ad oggi la vediamo di nuovo con quella luce che la contraddistingue, ma l’affetto e l’amore nei confronti di Costanzo, rimarrà per sempre nel cuore della conduttrice.