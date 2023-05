Gigi D’Alessio, la rivoltante verità su Anna Tatangelo: ” Andavamo a letto e…” | Ogni giorno bisognava farlo

Dopo diversi anni dalla rottura tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, arriva una rivelazione da parte di lei: ecco cosa succedeva.

Come dimenticare la storica relazione tra il cantautore Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, la coppia che ha fatto emozionare i fan e al contempo, ha generato la pietra dello scandalo. I due sono stati insieme dal 2006 al 2020 e si sono lasciati poco prima dell’insorgere della pandemia. Come accennato in precedenza, la loro storia d’amore è stata molto chiacchierata, visto che dalla nascita della relazione clandestina, Gigi D’Alessio era ancora sposato con Carmela Barbato.

Prima di mettersi con la cantante, ai tempi 19enne, Gigi D’Alessio è stato sposato per diverso tempo con Carmela Barbato, la donna con cui ha messo alla luce tre figli, uno tra cui erede artistico del padre. Luca D’alessio ha deciso di percorrere la strada da artista, partecipando anche ad Amici di Maria De Filippi in vesti d’allievo.

Dopo 14 anni però, anche la relazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è destinata a finire, lasciando un senso di dispiacere da parte dei fan che l’hanno seguiti fin dall’inizio. In questi anni la donna ha messo alla luce il quarto figlio del cantante, Andrea, nato nel 2010.

A questo punto Gigi D’Alessio, finito di nuovo sotto attacco dalla critica, intraprende una relazione con Denise Esposito, la donna che all’epoca era poco più che ventenne. Da questa relazione è nato un altro figlio, che ad oggi è ancora piccolo. Tra tutta questa ondata di notizie, che hanno visto Gigi D’Alessio come protagonista, emergono dei dettagli sulla fine della relazione con Anna Tatangelo.

” Andavamo a letto e…”: la rivelazione di Gigi D’Alessio

La loro è stata una relazione tormentata, con un pubblico diviso tra chi ha condannato il cantautore del suo tradimento e chi, d’altrocanto, ha sempre difeso la coppia a spada tratta. Dopo che la relazione arrivò al capolinea, ad nascere furono inevitabilmente anche le accuse: secondo i tanti, fu Anna Tatangelo la causa della rottura. In merito a queste accuse, la cantante ha deciso di dire la sua: “All’inizio della nostra storia, quando mi hanno dato della sfasciafamiglie, della ruba-uomini, e tutti sparavano su di me nonostante proprio tutti sapessero che venivo ‘dopo’ una storia già finita, pensavo che la scelta migliore fosse restare in silenzio. Per rispetto degli altri: Gigi, l’ex moglie, i figli…”.

Dopo anni di silenzio, la cantante ha deciso di parlare perché stanca di sentire costanti accuse sul suo conto. Anna sputa fuori la rivoltante verità.

Prima della loro rottura infatti, la cantante ha ammesso che tra i due non esisteva più un dialogo, tanto da non salutarsi neanche alla sera, il momento in cui entrambi andavano a letto. “Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente“.