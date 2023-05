Romina Power, la triste verità uscita fuori: “Quando finiva la robaccia…” | Come si stava riducendo

Romina Power è finita al centro di una intervista scandalo e di alcune dichiarazioni durissime: la gravissima insinuazione.

Il nome di Romina Power è noto al grande pubblico non solo per la sua lunga carriera ricca di successi sia nel campo della musica che del cinema. In questi anni ha infatti fatto discutere anche per la sua vita sentimentale.

In particolare, l’attrice e cantante è stata la protagonista di una lunga storia d’amore e di un intenso matrimonio con Al Bano. I due hanno avuto anche quattro figli ma poi è arrivata la separazione che ha sancito la fine della loro storia ma non del loro legame.

Adesso però i due, dopo essersi ritrovati negli ultimi anni, rischiano di ritrovarsi ancora l’una contro l’altro ed a causa di una rivelazione shock proprio del noto artista.

Romina Power, il matrimonio con Al Bano: la rivelazione inaspettata

I due noti artisti si sono conosciuti ed innamorati negli anni 60 e nel 1970 hanno coronato il loro sogno d’amore. Dal loro matrimonio sono poi nati quattro splendidi figli che per anni hanno reso la loro vita ricca di grandi emozioni. La loro unione si è però anche ritrovata a vivere un momento difficile quando nel 1994 si sono perse le tracce della loro primogenita Ylenia.

Una scomparsa ancora oggi avvolta nel mistero in quanto della ragazza non è stato ritrovato nemmeno il corpo. Una storia che da molti è stata sempre vista come il motivo della fine del matrimonio di Al Bano e Romina. In realtà il noto cantante di origini pugliesi ha di recente fatto alcune rivelazioni che adesso rimettono in discussione tutto.

Al Bano, la rivelazione su Romina: era ridotta malissimo

Il noto cantante di Cellino San Marco il prossimo 20 maggio potrà finalmente spegnere 80 candeline. Un traguardo molto importante che ha scelto di festeggiare rilasciando anche alcune dichiarazioni sulla sua vita non solo professionale ma anche privata. Per questo motivo ha fatto il punto anche sul suo matrimonio naufragato con la Power dopo 24 anni insieme. Il profilo Pipol Tv ha riportato le dichiarazioni del cantante al settimanale Oggi su questo argomento spinoso: “Romina era diventata un’altra donna, finito l’effetto di quella robaccia si intristiva“.

Stando quindi a queste dichiarazioni, la Power avrebbe fatto per lungo tempo uso di sostanze che non le permettevano di essere lucida e che le cambiavano rapidamente l’umore. Senza dubbio una grave insinuazione che adesso potrebbe portare di nuovo i due ai ferri corti.