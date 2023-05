Gerry Scotti, la rissa negli studi di Mediaset con il collega famosissimo: finita malissimo

Il conduttore in un’occasione si è trovato davanti ad un collega furioso che l’ha inseguito per tutto lo studio.

Gerry Scotti è un conduttore stimato sia dal pubblico che dalla critica. Durante la sua lunga carriera ha condotto diversi programmi che l’hanno reso celebre nella rete Mediaset. La sua carriera in realtà l’ha conquistata a denti stretti, visto che dopo una laurea in giurisprudenza, i suoi genitori non accettarono sin da subito la sua scelta. Non sarà di certo diventato un avvocato, ma in compenso lo possiamo definire come uno dei personaggi più influenti del mondo dello spettacolo.

Uno dei programmi che l’ha visto protagonista è sicuramente Tu si que vales, il format di origine spagnola, che è stato messo in onda anche nel nostro paese dal 4 ottobre 2014 su Canale5; ideato da Maria De Filippi e Gerry Scotti. Al programma possono partecipare tutti coloro che hanno un’abilità da mostrare sul palco: il vincitore del programma si aggiudica un modico montepremi da 100.000 euro, Non male vero?

Il talent di Mediaset, oltre ad essere un’ottima opportunità per i concorrenti, è anche un divertentissimo passatempo per i telespettatori. Siamo arrivati alla nona edizione e di episodi epici ne sono capitati davvero tanti. Uno in particolare vede protagonisti i due giudici, Gerry Scotti e il collega famosissimo Rudy Zerbi, coloro che hanno dichiarato di essere legati da una profonda amicizia.”Io e Gerry abbiamo un rapporto profondo. L’ultima volta che abbiamo pianto insieme è stato in camerino, quando mi ha detto che stava per diventare nonno. Quando siamo a Roma per Tu si que vales, condividiamo anche la stessa casa”, ha raccontato Rudy a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Tra i due tuttavia, è accaduto un episodio che è rimasto impresso nella storia di Tu si que vales.

Rissa negli studi Mediaset, cosa è successo

Un’amicizia indiscutibile che li ha visti comunque protagonisti di una “rissa” negli studi Mediaset. Gerry Scotti questa volta è riuscito a far infuriare il suo grande amico che si è sfogato su di lui. Durante una puntata di Tu si que vales, abbiamo visto i due giudici alle prese con Martin Castrogiovanni.

Rudy e Gerry hanno tentato di impedire, con la sola forza del pensiero, che la clava di cui era armato li colpisse. Un esperimento ben riuscito, visto che nessuno è stato colpito, ma che ha avuto comunque un risvolto inaspettato.

Dietro la poltrona di Rudy infatti, sbuca un altro ragazzo che ha inseguito e picchiato con la clava il povero conduttore. Zerbi, dopo l’accaduto, ha deciso di prendersela con il collega Gerry Scotti, inseguendolo e picchiandolo selvaggiamente.