Lorella Cuccarini, il brutto incidente che l’ha sfigurata: il volto segnato pesantemente | Le foto da brividi

La famosissima Lorella Cuccarini è stata protagonista di uno spiacevole evento: cosa è successo alla professoressa della scuola di Amici?

Conduttrice televisiva, ballerina, cantante, attrice e conduttrice radiofonica italiana, sono i numerosi ruoli che si è conquistata la bravissima Lorella Cuccarini. Nata nel 1965, anche quest’anno abbiamo avuto l’onore di averla come professoressa della scuola di Amici. A fianco a Emanuel Lo, anche in questa stagione è stata in grado di ha regalato un mucchio di emozioni ai telespettatori, dimostrandosi come sempre una dolcissima e preparatissima insegnante, nonché una ballerina professionista.

Lorella, oltre ad essere di una bravura indiscussa, si è sempre dimostrata una donna forte e al contempo sensibile, in grado di dare motivazione e coraggio agli allievi, che anche quest’anno hanno affrontato questa avventura ormai giunta al termine.

Dopo la vittoria di Angelina Mango, Lorella ha dedicato delle parole dolcissime all’allieva: “Nina, è stato un privilegio accompagnarti in questa avventura! Quante emozioni con te: sei stata una scoperta continua e meriti tutto quello che hai conquistato. Avevi già talento, ma questi mesi ti hanno dato la consapevolezza di essere nel “posto” giusto. Ora prenditi tutto”.

Parole dette da una showgirl che ad oggi si è presa davvero tutto. Quest’anno l’abbiamo vista al Festival di Sanremo dove ha duettato con Olly sulle note di La notte vola. Un grande successo, ma Lorella è nota anche per le sue “perdite d’equilibrio”. Durante le prove del brano sarebbe infatti caduta: “un volo a faccia avanti mentre ballava su tacchi vertiginosi” scrive Adnkronos. Quella volta i colpevoli sono stati i tacchi alti, ma prima di allora, un’altra caduta ha fatto preoccupare non poco i fan.

Il brutto incidente di Lorella Cuccarini

Sebbene la donna è ormai nota condividere le sue disgrazie su Instagram, questa volta ha preoccupato tutti con una foto pubblicata da lei, che l’ha ritratta con il volto segnato da un livido. Dopo l’immagine infatti, Lorella spiega come è avvenuto quel terribile incidente che l’ha sfigurata.

“Camminare sul marciapiede e schiantarsi al suolo per colpa di una buca”, ha ironizzato la ballerina sul suo profilo Instagram. Lorella sorride nonostante sia segnata da un terribile livido intorno all’occhio, i fan infatti, sono accorsi numerosi per chiedere ulteriori chiarimenti in merito all’accaduto. Ad ogni modo la ballerina ha rassicurato tutti.

Per fortuna, per quanto possa sembrare grave, non si è trattato di nulla di impegnativo; in pochi giorni è scomparso il segno sul viso che le ha causato quella terribile caduta.