Gian Maria Sainato, il grave sgarbo ai suoi danni: “La faccio dove dormiva” | Bullismo all’Isola

Gesto vergognoso alle spalle del naufrago Gian Maria Sainato che di recente è stato eliminato dall’Isola dei Famosi.

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda dell’Isola dei Famosi, il televoto ha decretato il nome di un nuovo eliminato. Questa volta è toccato a Gian Maria Sainato lasciare play tosta per andare sull’Isola di Sant’Elena dove ha trovato ad attenderlo l’altro eliminato Christopher Leoni.

Per lui si tratta dell’ultima occasione in quanto ogni settimana qualcuno può essere ripescato e tornare in gioco. Questa sarebbe per lui una grande soddisfazione visto quanto accaduto nel corso dell’ultimo appuntamento in diretta ma considerato anche l’ultimo episodio.

Complice infatti l’assenza di Sainato, un naufrago si è lasciato andare ad un gesto vergognoso alle sue spalle.

Gian Maria Sainato, nervi tesi sull’Isola: l’ultimo grave gesto

Il noto modello e influencer ha fatto il suo arrivo in Honduras durante la terza puntata del reality. La produzione lo ha chiamato sull’Isola dopo il clamoroso abbandono di due naufraghi ossia Marco Predolin e Claudia Motta. Il nuovo naufrago ha subito legato con alcuni dei suoi compagni di avventura mentre con altri le cose non si sono rivelate essere semplici.

Un tema affrontato anche dalla conduttrice che ha messo Sainato di fronte a due suoi veri e proprio “nemici” ossia Marco Mazzoli e Paolo Noise. Dopo il confronto a tre, Gian Maria è stato eliminato e per i due conduttori radiofonici è stata a quanto pare una grande soddisfazione. Lo confermano i commenti dei due ma soprattutto un gesto shock di Noise contro l’ex compagno di gioco.

Paolo Noise, la promessa contro Sainato: grande vergogna in Honduras

Subito dopo l’uscita di scena di Sainato, anche se momentanea, sull’Isola i commenti non si sono fatti attendere. Il primo a dire la sua è stato proprio Marco Mazzoli che ha esultato all’idea di non vedere più il modello con loro sull’Isola: “Che bello che non c’è Gian Maria, come godo“. Alle sue parole ha fatto eco anche Noise che ha però aggiunto delle dichiarazioni che hanno stupito tutti: “Sai che domani mattina mi sveglio e faccio la pipì dove dormiva?“.

Le parole dei due naufraghi ed in particolare quelle di Noise hanno scatenato i telespettatori e le accuse di bullismo: “La cattiveria di questi due, quando la gente aprirà gli occhi?”, “Al GF hanno gridato allo scandalo per molto meno“. Il pubblico è quindi sul piede di guerra e pronto a chiedere un serio provvedimento nei confronti dei due naufraghi.