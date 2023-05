Addio Emanuela Folliero, è andata nel modo peggiore: ci hanno provato fino all’ultimo | Niente da fare per lei

Una carriera costellata di successi e poi, il terribile annuncio: dall’addio alla carriera televisiva alle numerose proposte rifiutate.

Emanuela Folliero, classe ‘65, è stata per anni il volto per eccellenza di Rete 4: l’annunciatrice che per 28 anni ha tenuto compagnia ai telespettatori indicandogli la programmazione televisiva. Diplomata al liceo artistico, nel 1984 la Folliero partecipa come concorrente al gioco di Rete 4 M’ama non m’ama.

Nel 1986 debutta nel programma sportivo Milan – Inter su Telenova, dopodichè entra a far parte del cast della serie Licia dolce Licia con Cristina D’Avena. La sua carriera da quel momento prende il volo, diventando valletta di Rai2 nel gioco Conto su di te. La donna successivamente prende la strada verso una carriera da modella, ma dopo poco, lo abbandonerà per entrare a far parte di quella che sarebbe stata la sua famiglia per 28 anni.

Nel 1990, Emanuela Folliero diventa annunciatrice Fininvest, conducendo solamente l’anno dopo, la rubrica I Bellissimi di Rete 4, un ruolo che svolgerà fino all’estate del 2018. Da quel momento la donna viene chiamata per dirigere diverse rubriche, dopodiché ricoprirà le nuovissime vesti di attrice, dove reciterà nel film Merry Christmas di Neri Parenti.

Poi la grande sorpresa: Emanuela accetta un contratto in Rai, dove due volte al mese conduce una rubrica sentimentale all’interno di Detto Fatto su Rai2. Dopo 30 anni però, il triste annuncio: è andata nel modo peggiore, Emanuela Folliero si ritira dalle scene, lanciando un amaro ricordo di una storica conduttrice.

Ci hanno provato fino all’ultimo: Addio Emanuela Folliero e l’annuncio

“Si è conclusa un’era, come si è concluso il cretaceo con l’estinzione dei dinosauri – ha spiegato ironica a Spy -. Quando vado in giro, anche da struccata, mi basta aprire bocca per far girare tutti. Sapevo che prima o poi ci sarebbe stata una fine ma non si è mai davvero pronti. Ora mi viene il magone solo a pensarci“.

A quanto pare, dopo una lunga carriera in Mediaset, che ha successivamente portato la donna a numerosi ruoli, Emanuela Folliero ha deciso di dire un amaro, ma meditato stop. Dopo qualche mese dall’annuncio del ritiro, la donna si sposa con Giuseppe Oricci, l’imprenditore di cui si è follemente innamorata. La donna è già mamma di Andrea, nato dalla relazione con Enrico Melano. Ad oggi, per la carriera della Folliero non c’è stato nulla da fare, anche se in realtà ci hanno provato fino all’ultimo a farla tornare su i suoi passi; ma per quale motivo Emanuela Folliero ha abbandonato le scene?

Per dedicarsi alla sua famiglia: la vita da conduttrice occupava tanto tempo e Emanuela ha deciso di congedarsi. Ad oggi è più bella che mai e della sua vita lavorativa sappiamo che ogni tanto fa qualche comparsa sporadica in televisione, l’ultima è stata a Celebrity Chef di Alessandro Borghese, dove si è sfidata a “colpi di padella”, nella prova di cucina contro Patrizia Rossetti. La sua partecipazione ad un reality? Esclusa. La showgirl ha svelato di essere stata contattata, ma di aver sempre rifiutato.