Claudia Pandolfi, la grave malattia che l’ha divorata: “Era un veleno”

“Fino ai 30 anni non ho mai sofferto di mal di pancia. Poi, sono scoppiati i dolori”, così l’attrice ha scoperto la malattia che la stava divorando.

Un volto noto come quello di Claudia Pandolfi è difficile non riconoscerlo: la sua carriera l’ha portata ad interpretare diversi ruoli, rimanendo in un modo o nell’altro, impressa nella mente e nel cuore dei fan. Claudia, classe ‘74, è stata candidata a due David di Donatello e tre Nastri d’argento. Nella sua lunga carriera in molti la ricorderanno per il ruolo di Alice in Un medico in famiglia, la fiction che ha lasciato il segno nel mondo della televisione italiana negli anni ‘90 e 2000.

Quello fu solamente il suo trampolino di lancio in un mondo che l’ha fatta diventare una delle attrici più amate del grande e piccolo schermo. Tutto iniziò dalla sua partecipazione a Miss Italia nel 1991, quando Claudia ottenne il suo posto nelle posizioni finali. Proprio in quell’occasione la donna, allora giovane ragazza, venne notata da Michele Placido che gli offrì una parte nel film Le amiche del cuore (1992). L’anno dopo prese parte alla miniserie Amico Mio su Rai2 e da quel momento l’attrice non si è più fermata.

Come accennato in precedenza, il vero successo arrivò con Un medico in famiglia su Rai1, seguito da Distretto di Polizia. Nel 2008 torna con I Liceali e poi nel 2012 approda ne Il tredicesimo apostolo. Tra le varie e costanti apparizioni, Pandolfi non si fa mancare proprio nulla, sbarcando anche sulla piattaforma streaming più seguita: Netflix, con la miniserie Baby.

La sua carriera televisiva e cinematografica è sicuramente ricca di successi, ma da brava donna dello spettacolo, Claudia Pandolfi è sempre stata sotto la lente d’ingrandimento dei media, che hanno scovato per filo e per segno ogni dettaglio della sua vita privata. D’altro canto l’attrice si è sempre prestata a parlare di sé, tra relazioni sentimentali e aimè, un problema di salute che lo affliggeva da tempo, quella che, come dichiarato da lei stessa,“Era un veleno”.

La malattia che l’ha divorata

“Mai un mal di pancia in vita mia. D’un tratto ho cominciato a soffrirne, episodi violentissimi, una volta perfino le convulsioni”, ha raccontato l’attrice riferendosi al momento che ha capito che in lei c’era qualcosa che non andava. La sua vita era diventata una costante sfida contro i crampi, nausea e gonfiore addominale; sotto consiglio della suocera decide di fare una visita di controllo. Da quel momento scoprì che una malattia l’ha divorata dall’interno.

“Devo soffiare dentro una cannula collegata a una macchina in grado di misurare la quantità di lattasi presente nel mio alito. Il responso è chiarissimo: non ne ho più! Ecco spiegate le fitte, i crampi, la nausea, ogni volta che, ignara, ingerisco latticini, formaggi, creme, gelati e tutto quello che contiene anche una piccolissima percentuale di lattosio”. L’attrice così ha scoperto di essere intollerante al lattosio, una condizione che può sembrare per certi versi banale e comune, ma che fino a quel momento aveva condizionato la sua vita.

“Non basta eliminare il lattosio” – le disse la dottoressa – “bisogna intervenire su tutta la dieta e imparare ad alimentarsi bene, non solo per superare l’intolleranza”. Ad oggi infatti, Claudia segue una dieta ferrea.