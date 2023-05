Maria De Filippi, aggressione a Uomini e Donne: il cavaliere l’ha picchiata | Cacciato via di forza

La nota conduttrice si è trovata davanti ad una realtà poco piacevole: il cavaliere è stato cacciato dal programma a seguito di un’aggressione.

Che Maria De Filippi ricopra un ruolo non semplice nei suoi programmi è cosa già nota, ma questa volta è stata messa davvero a dura prova da un cavaliere di Uomini e Donne che si è dimostrato violento dietro le quinte.

La conduttrice è rimasta una delle poche a lavorare con persone che non hanno mai fatto parte del mondo dello spettacolo. Come esempio di questo articolo abbiamo Uomini e Donne, ma anche format come Amici o C’è posta per te trattano personaggi che non sono noti alle telecamere. La scelta della conduttrice è molto apprezzata dal pubblico, non a caso i suoi programmi ottengono sempre un’enorme successo e a dimostrarlo è l’affetto dei telespettatori, ma anche il numero di share.

Gli stessi concorrenti che passano dai suoi programmi hanno la possibilità di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, tuttavia, bisogna prendersi il bello e il cattivo tempo che i riflettori comportano.

Se non si seguono le regole infatti, la conduttrice è nota a non transigere, un esempio lampante è quello in cui Maria De Filippi aveva allontanato un giovane allievo di Amici, Valentin. Soprattutto a Uomini e Donne è capitato di dover far uscire dallo studio qualche concorrente inferocito, ma la situazione si è sempre risolta nel migliore dei modi, o meglio, quasi sempre. In molti infatti, ricorderanno l’episodio di Gian Battista, l’uomo che è stato cacciato dal dating show.

Aggressione a Uomini e Donne: cacciato dallo studio

Il “cavaliere” in questione, ha picchiato una delle collaboratrici di Uomini e Donne. La reazione di Maria, quando scoprì l’accaduto, fu categorica. L’accusa di aggressione fu lanciata da l’opinionista Gianni Sperti, che esplose in diretta tv.

“E’ un uomo che racconta solo palle. Controllati anche fuori, con le illazioni. Fuori, Gian Battista ha aggredito una tua collaboratrice. L’ha spintonata e ha detto ‘mi avete rotto i coglioni’. E ha detto pure che facciamo tutto per audience. Se non è vero, mi licenzio”. Dopo queste parole, Maria De Filippi che è rimasta letteralmente di stucco, senza sentire altri pareri, fa allontanare immediatamente il corteggiatore dallo studio. Una volta fatto uscire, Maria chiede spiegazioni alla diretta interessata.

“Ho invitato Gian Battista a rientrare nel box più volte. E’ nelle regole della produzione. Ho cercato di calmarlo ma non è stato possibile. Gli ho spiegato che ero della produzione. Forse non si è reso conto che nel buttare giù la porta, mi ha dato una botta”. Il racconto della donna ha lasciato basita la conduttrice, tanto che ha l’uomo è stato cacciato di forza dal programma. Da quel momento di Gian Battista si sono perse definitivamente le tracce.