Paolo Del Debbio, avete mai visto l’ex moglie? È famosa più di lui | Una superstar

Il successo e la carriera del giornalista e conduttore è cosa assai nota, ma per quanto riguarda l’ex moglie? In realtà è più famosa di lui.

Paolo Del Debbio è un rispettatissimo giornalista, che all’inizio di quest’anno ha compiuto 65 anni. Attualmente lo troviamo al timone di Dritto e rovescio su Rete 4, ma dietro a questo grande successo nella trasmissione, si nasconde un uomo che di strada ne ha fatta, diventando addirittura uno degli uomini più fidati di Silvio Berlusconi.

Il conduttore infatti, nella sua vita si è occupato anche di politica, diventando uno dei fondatori di Forza Italia, di cui è stato anche direttore dell’Ufficio Studi Nazionale. Nato a Lucca, laureato in filosofia, Paolo Del Debbio ha conservato il suo accento toscano. Nel 1995 viene candidato alla presidenza della Regione dal Polo per le Libertà, ma perde la contesa. In seguito è stato assessore per le periferie e la sicurezza milanese dal 1998 al 2001, guidata da Gabriele Albertini, altro componente di Forza Italia.

La sua carriera televisiva invece, si è sempre ricondotta alle Reti Mediaset, dove Del Debbio ha condotto diversi programmi giornalistici come Quinta Colonna, ideato come spazio di approfondimento e dibattito su argomenti di cronaca nera, rosa, sportiva e appunto, la politica. La trasmissione ha riscontrato un enorme successo in termini di share, ma si conclude il 10 maggio 2018. Questa è stata una breve pausa per Del Debbio, visto che nel 2019 prende il timone di Dritto e Rovescio. Un successo sicuramente indiscutibile, ma avete mai visto la sua ex moglie? È famosa più di lui.

La famosa ex moglie di Paolo Del Debbio

Per quanto il noto giornalista abbia raggiunto una discreta fama, anche l’ex moglie ricopre diversi ruoli molto importanti, ma in pochi ne sono a conoscenza. Nata a Lucca il 2 dicembre 1953, Gina Nieri fa parte della Giunta di Confindustria Radio Televisioni ed è la vicepresidente del Consorzio Campus Multimedia in formazione che gestisce diversi master in giornalismo.

Non è finita qui: la donna è anche vicepresidente di A.C.T.E (Association of Commercial Television Europe), ruolo che svolge da novembre 2010. A dicembre 2012 invece, le è stata conferita l’onorificenza di commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

In pochi sanno che, quando Paolo Del Debbio ha cominciato a lavorare con la famiglia Berlusconi, sua moglie era già una delle dirigenti più importanti in Mediaset. Purtroppo però, il loro matrimonio è stato destinato a finire nel 2000. Ad oggi i due sono rimasti in buoni rapporti e condividono due figlie nate dalla loro relazione: Maddalena e Sara.