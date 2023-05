Federica Pellegrini, l’ha tradito proprio nel loro nido d’amore: beccata nel letto proprio con lui

“Nella mia testa è scattato un dubbio”, la dichiarazione shock del tradimento di Federica Pellegrini arriva proprio da lui.

Come non riconoscere il talento di Federica Pellegrini, la donna che è stata definita la più forte nuotatrice nella storia delle atlete italiane e non solo. Le sue vittorie a livello europeo e mondiale hanno fatto emozionare milioni di telespettatori che l’hanno seguita dall’inizio alla fine della sua carriera sportiva.

Federica Pellegrini è una campionessa olimpica famosa primatista mondiale nei 200 m stile libero ed europea nei 400 m e punta di diamante delle Olimpiade di Tokyo. La rivista Swimming World Magazine la elesse Nuotatrice europea dell’anno 2009, 2010 e 2011, ma queste sono solo alcune delle molteplici nomine e premi vinti da questo prodigio.

Il suo personaggio tuttavia, non si limita alla sua carriera nel nuoto: Federica è nota anche per essere sempre stata oggetto ambito dei Media, che hanno sempre trovato interessanti le vicende della sua vita privata. Lei stessa si è sempre prestata a raccontarsi ai microfoni, dimostrandosi sempre per quello che è, non per quello che vuole apparire.

“Le donne fanno paura a tanti uomini. Però io credo che non siano le donne a far paura, ma siano gli uomini ad aver paura dell’emancipazione delle donne. Federica fa paura? Molto”. Questa frase racchiude appieno il personaggio della Pellegrini, la nuotatrice che ha conquistato la stima di milioni di donne. Sempre durante un’intervista, parla della sua sfera privata: “Di sicuro sono più le volte in cui sono stata tradita. L’amore è un sentimento che ti porta a scegliere persone diverse indipendentemente dal periodo in cui ti trovi. Cresce con te. Il sesso è fondamentale. Ultimamente, negli ultimi due o tre anni sono arrivata ad avere una fisicità nella quale mi ritrovo al 100%”.

La confessione del tradimento di Federica Pellegrini

Sebbene parliamo di una donna che lancia spesso e volentieri messaggi positivi, Federica è stata anche oggetto di gossip a causa delle sue storie d’amore alquanto travagliate. Ha avuto una relazione con il collega Luca Marin dal 2008 al 2011. La loro storia si è fatta davvero importante, tanto che sono andati a convivere insieme a Verona; tuttavia, non tutto è andato per il verso giusto.

La confessione di Luca Marin: beccata nel letto con lui

“In realtà questa storia è iniziata a Tenerife lo scorso maggio – racconta Luca – A quei tempi tra me e Fede tutto filava liscio. Lei faceva addirittura progetti sulla famiglia: diceva di volerne formare una con me. Convivevamo a Verona nel nostro nido e andavamo d’amore e d’accordo. Una sera ho notato uno strano sguardo tra lei e Magnini. Nella mia testa è scattato un dubbio”. Un dubbio che poi si è trasformato in certezza. La ex nuotatrice è stata beccata nel letto con lui.

Federica Pellegrini infatti, ha portato avanti una relazione in segreto con Magnini; storia che è uscita ben presto allo scoperto e che è durata fino al 2017. Ad oggi l’ex nuotatrice si confessa serena e ammette di aver trovato la sua armonia sentimentale con Matteo Giunta, suo attuale marito e compagno di vita.