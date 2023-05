Michelle Hunziker, sputa tutto quello che non aveva detto su Eros Ramazzotti: ogni tanto lo faceva davvero

Durante una puntata di Felicissima Sera, Pio e Amedeo lanciano una domanda scomoda su Eros Ramazzotti: la risposta di Michelle ha lasciato di stucco.

Da quella puntata di Felicissima sera, il pensiero che tra i due non sia tutto finito, o meglio, che qualche incontro ancora ci sia stato, assilla ancora oggi la mente dei fan. In questa edizione i due comici irriverenti Pio e Amedeo invitano nel loro studio la frizzantissima Michelle Hunziker. La conduttrice come al solito la troviamo sicura di sé, anche con due comici in grado di far tremare le star più preparate. Le domande scomode per loro sono la ninfa del programma, ma chi vi partecipa e di certo è già preparato.

Se poi ad essere ospite è una Michelle Hunziker, apriti cielo. Con una delle regine del gossip è quasi impossibile non tirar fuori il suo passato amoroso e la sua relazione con l’ex marito Eros Ramazzotti sembra interessare in maniera particolare i due comici.

I due si sono conosciuti nel 1995 durante un concerto di lui, solamente l’anno dopo è nata Aurora, frutto del loro amore. Sono stati per anni una delle coppie più chiacchierate nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel 1998, anno in cui si sposano al castello di Orsini- Odescalchi di Bracciano: un vero sogno fiabesco. Peccato per il finale, che non è stato lieto. La coppia si separa nel 2002, dopo soli 4 anni di matrimonio.

Nel 2009 si sono separati legalmente, ma un richiamino ogni tanto lo fanno, o meglio, così ha ammesso la showgirl, ma cosa è successo esattamente durante la puntata? Michelle sputa tutto quello che non aveva detto. Ecco la rivelazione shock.

“Un richiamino ogni tanto…”

“Nei momenti di “singletudine”, un richiamino con Eros l’avete fatto?”, chiedono i conduttori alludendo ad un possibile ritorno di fiamma “nel mentre” i periodi di stallo da relazioni. La showgirl non si è fatta di certo intimorire di fronte alla domanda scomoda, lasciando basito l’intero pubblico con la sua risposta.

“Ogni tanto, così, per educazione”. La sua affermazione è stata talmente schietta che ha lasciato di stucco sia i conduttori che tutto lo studio. “Per armonia, bisogna essere educati”, continua divertita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Felicissima Sera (@felicissimasera)

Dopo la sua rivelazione, Michelle esordisce con “Sto scherzando. Poi, adesso, Eros è innamorato e fidanzato”. La conduttrice ha placato la scenetta per rispetto di Dalila Gelsomino, la nuova fiamma del cantante Eros Ramazzotti. Ovviamente Michelle era ironica, ma dietro a quella battuta potrebbe nascondersi un filo di verità, chissà.