Sciagura Mediaset, proprio lei finita sotto i ferri: 7 ore di operazione per salvargli la vita

Una drammatica sciagura ha colpito di nuovo gli studi Mediaset: per fortuna c’è stato il lieto fine, ma la donna non dimenticherà mai quel dolore.

Si tratta di una donna nota degli studi Mediaset, che ha dovuto subire ben 7 ore per l’intervento che le ha permesso di poter raccontare a tutta Italia il dramma che ha affrontato a causa di un male brutto.

Qualche tempo fa infatti, Canale 5 ha dato tutta la sua vicinanza alla donna che ha annunciato la diagnosi, seguita dalla sua dichiarazione dell’intervento d’urgenza, quello che le avrebbe salvato la vita. Dopo la notizia i fan sono accorsi numerosi a scrivere messaggi di sostegno per la donna, che ha apprezzato di cuore tale conforto da parte dei telespettatori.

Lei ha documentato la vicenda, per questo è stato tirato da tutti un sospiro di sollievo solamente quando la donna dai capelli rossi ha comunicato il verdetto dopo che è uscita dalla sala operatoria.

La persona in questione l’abbiamo vista in uno dei format di maggior successo di Canale 5 e lei è stata una delle concorrenti di questa avventura. Il programma in questione è Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi con l’obiettivo di far unire le coppie. La donna in questione? Colei che ha annunciato la scoperta.

Uomini e Donne: L’esito dopo 7 ore di operazione

La concorrente si è trovata davanti ad una devastante malattia che l’ha portata addirittura a posticipare le sue nozze. Tuttavia, la salute in questo contesto viene sicuramente prima e la persona con cui si è finalmente convolata a nozze, ha aspettato con amore la sua ripresa. Luisa Anna Monti è stata la protagonista di questa terribile vicenda, che l’ha vista costretta ad un’operazione devastante, come ammesso da lei stessa, ma che le ha permesso di rimuovere il terribile male che l’ha afflitta; ma cosa è successo esattamente all’ex dama di Uomini e Donne?

Si tratta di un tumore al seno, che è stato rimosso con successo, ma che le ha portato una lenta ripresa a causa della terapia ormonale che sta seguendo, che lei stessa dichiara devastante. Nonostante la fatica che ha dovuto affrontare, Luisa non si è mai arresa, dando prova della sua forza in diverse dichiarazioni su Instagram: “Non si molla, mai…”, e ancora: “Se crollano fanno finta che vada tutto bene e vivono con il sorriso…”, riferendosi a tutte le donne che giorno dopo giorno affrontano situazioni complesse della loro vita senza smettere di sorridere.

Alla fine è vero, e Luisa Anna Monti con la sua forza ha dato un pizzico di coraggio a tutte le donne d’Italia che come lei, vivono con il sorriso nonostante le brutte incombenze che la salute fa emergere dal nulla.