Addio Adriano Celentano, il triste comunicato ufficiale: purtroppo è finita per lui | Non potremo più vederlo

Adriano Celentano e quella frase che annuncia la sua fine della carriera televisiva: cosa è successo davvero al Molleggiato?

Non è semplice descrivere il mito di Adriano Celentano, che durante la sua lunga carriera ha saputo far parlare di sé, ma non solo per la sua musica che ha segnato il percorso musicale dagli anni ‘70.

Ad oggi ha 85 anni e durante la sua vita lavorativa è stato etichettato come un personaggio anticonformista, rivoluzionario e dall’animo rock. Ogni evento che ha visto la sua partecipazione si è inevitabilmente trasformato in un piccolo show, visto che la sua singola presenza portava un colpo di scena in grado di stravolgere le regole.

Una data importante è sicuramente il 3 ottobre 1987, quando in molti ricorderanno Adriano Celentano in veste di conduttore di fantastico 8. Lo show ha riscosso ascolti di certo altissimi, ma anche le polemiche non sono state da meno.

Basti pensare alla vigilia del referendum sulle centrali nucleari, dove Celentano scrisse su una lavagna il suo disappunto contro la caccia, invitando i telespettatori a fare lo stesso sulla scheda elettorale. Ecco, in questa occasione scoppiò il caos, ma questo è solo un aneddoto delle battaglie di Celentano. Nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, il Molleggiato ha lanciato una battuta sottile e dalla difficile interpretazione.

“Ora è certo, non potrò più tornare in televisione”: il triste comunicato ufficiale

Queste sono le parole scritte su Instagram da Adriano Celentano, che non ha specificato di cosa stava parlando, ma viste le dinamiche, il pubblico – e non solo – ha tratto le sue conclusioni. “Stamattina ho letto i giornali – scrive qualche giorno dopo l’ultimo Festival di Sanremo – Ora è certo: non potrò più tornare in televisione”, ma cosa intende esattamente?

La frase è sicuramente riferita alle critiche ricevute per il Festival di Sanremo di quest’anno; l’edizione più criticata degli ultimi anni. Due giorni prima dalle polemiche del Governo, che ha considerato questa edizione il peggio in assoluto in fatto di messaggi negativi, Celentano non si è trovato d’accordo, anzi, aveva dato il suo giudizio positivo. In primis, i complimenti sono stati per Amadeus: “…solo con te poteva succedere di vedere un Presidente della Repubblica in persona al Festival di Sanremo – continuando con il trio Morandi-Al Bano-Ranieri e con i cantanti – “…tutti bravi, ma cosa è successo?”. Per quanto riguarda Blanco: “Capisco anche il dramma di non sentire la tua voce in cuffia, forse anch’io mi sarei arrabbiato. Però i fiori… Fortissimo Mengoni! Ma la grande novità di quest’anno è Madame, per il pezzo e la sua straordinaria interpretazione! Ciao ragazzi della musica! Un saluto particolare anche a quello che vuole stringermi la mano (Rosa Chemical)”.

Due giorni dopo invece il triste comunicato: il ritiro. Alla fine cosa ha detto Celentano di tanto sconvolgente? Forse si è semplicemente “morso la lingua”, facendo intendere che le critiche del Governo non gli sono andate proprio giù, ma stavolta una parola di troppo gli sarebbe costata cara. Una cosa è certa: con questo post il Molleggiato si è espresso senza parlare, dando spazio a i fan che hanno commentato numerosi sotto il suo post, per dar voce al cantautore, anche in questo caso, dove non ha potuto esprimersi liberamente.