Terence Hill, non sembra esserci nulla da fare: l’addio che nessuno voleva sentire | Non ce l’ha fatta

L’addio a Don Matteo ha lasciato un vuoto incolmabile nei fan della serie tv: tutta la verità sulla sua uscita di scena.

La fiction Don Matteo è colei che è entrata a far parte della vita dei telespettatori dal 2000 e da quel momento è diventata un’enorme successo per Rai1, che continuò a mandare in onda sempre più stagioni.

Siamo arrivati alla 13esima stagione e nel frattempo, abbiamo visto un passaggio di scena dello storico Terence Hill che ha lasciato il suo posto al successore – così definito da lui – Raoul Bova.

L’addio che nessuno voleva sentire; il pubblico infatti, ci ha messo decisamente un po’ a digerire la notizia, visto che l’attore Mario Girotti in arte Terence Hill, è stato l’icona della serie dalla sua nascita fino al 2022. La sitcom in quell’occasione ha pensato ad un serio calo di ascolti, cosa che per fortuna non c’è stata. Il pubblico ha accolto bene il nuovo ospite di casa, ma ancora oggi si chiede perché se n’è davvero andato.

Come se non bastasse, in queste settimane abbiamo affrontato un lutto terribile per la fiction, questa volta però l’addio è stato più silenzioso ma comunque straziante: ci ha lasciato Enrico Oldoini, lo storico regista di Don Matteo.

I telespettatori più conservatori, nonostante l’approvazione del bravissimo Raul, sperano ancora in un ritorno alle origini, cosa possibile visto che non ci sono stati scontri tra Terence e la produzione. La scelta dell’attore sembra categorica, o cambiano le dinamiche o l’attore non tornerà più nei suoi passi.

Terence Hill, non c’è più nulla da fare: la verità su Don Matteo

Terence Hill era ormai di famiglia, in realtà lo è ancora, ma i ritmi lavorativi di Don Matteo erano diventati estenuanti per l’attore. Il set infatti, prevedeva la messa in onda di 8 episodi per stagione, condizione che risultava fonte di stress per Terence. In realtà, prima di dire addio a Don Matteo, una proposta è stata lanciata.

l’attore ha spiegato: “Faccio quattro puntate. Io avevo il desiderio di fare quattro film su Don Matteo all’anno, tipo Montalbano. Però, giustamente la Rai ha detto che loro non possono rinunciare al format. E io gli ho detto: “Beh anch’io non posso rinunciare alla mia famiglia e ad andarla a trovare”, ha espresso Terence. “Con otto episodi lavori per un anno, non c’è altro che puoi fare. E così è andata. Ma sono contento. Sono certo che Raoul Bova sia una scelta perfetta e andrà tutto bene”.

Terence Hill oggi

Insomma, viste le diverse esigenze, non sembra più esserci nulla da fare. Per il momento Terence Hill si è preso un momento di stop dalla recitazione, godendosi un periodo di meritato riposo. L’attore veneziano si è trasferito in America da circa un anno e ad oggi vive accanto al figlio e alla moglie Lori Zwicklbauer, negli Stati Uniti.