Elenoire Casalegno, disperazione strillata così: “Il volto rigato dalle lacrime”

Un racconto straziante quello della showgirl Elenoire Casalegno che si è vista costretta ad affrontare una grave perdita.

Elenoire Casalegno è uno dei volti più apprezzati dal pubblico italiano. In molti spesso chiedono di vederla presto di nuovo protagonista in televisione. Di recente è stato anche fatto il suo nome come opinionista del prossimo Grande Fratello Vip durante un appuntamento con Casa Chi e con Sophie Codegoni.

La nota showgirl non ha declinato la possibilità ma nemmeno accettato anche se nella sua carriera vi sono state tante scommesse poi vinte. Dal punto di vista professionale può infatti dirsi soddisfatta, per quanto riguarda il privato ci sono invece stati tanti momenti difficili.

Di alcuni momenti complicati ha parlato di recente anche la diretta interessata ma vi è un episodio che forse in pochi conoscono e che per lei è stato motivo di grande dolore.

Elenoire Casalegno, i momenti difficili della sua vita: episodio inaspettato

Nel corso di alcune recenti interviste, la Casalegno ha fatto il punto sulla sua vita lavorativa e privata. In particolare ha raccontato della fine del suo matrimonio con Sebastiano Lombardi e di come per lei sia stata una delusione ed un grande shock. La showgirl ha rivelato di quando si chiudeva in bagno per piangere e non farsi vedere da sua figlia Swami. Proprio a lei è poi legato il secondo momento difficile.

La Casalegno ha infatti raccontato di come si sia vista costretta a ricorrere ad un parto urgente all’ottavo mese di gravidanza. Quello è stato il momento in cui ha provato la sua paura più grande ossia perdere la sua bambina. Tutto poi è finito bene per le due. C’è però un terzo episodio difficile della vita della showgirl e legato alla scomparsa del suo cagnolino Pepe.

Elenoire e le sue parole per Pepe: un grande dolore

Circa tre anni fa la Casalegno si è ritrovata a dover affrontare un grande dolore ossia la scomparsa del suo cagnolino Pepe. La showgirl lo ha voluto omaggiare con un messaggio da brividi: “Pepe era più di un cane, e la sua presenza non ha mai colmato vuoti, mancanze, non ha mai sostituito affetti, lui era un mio pari, un mio compagno di viaggio“.

La Casalegno nel suo sfogo ha poi aggiunto: “Mentre scrivo ho il volto rigato dalle lacrime, è passato un giorno, e credo ne passeranno ancora molti, prima che il mio ricordo possa essere accompagnato da un sorriso“. Un grande dolore quindi per aver perso una parte fondamentale della sua vita ed un grande amico.