Alessandra Martines, da Fantaghirò al buio più torbido: purtroppo non ce l’ha fatta

L’iconica attrice di Fantaghirò è scomparsa completamente dai riflettori: in molti si chiedono che fine abbia fatto.

Alessandra Martines è un’attrice conosciuta per aver interpretato numerosi ruoli importanti. In tanti la ricordano per il suo successo in Fantaghirò, la miniserie televisiva di fantascienza che ha fatto emozionare l’intera generazione che ha vissuto gli anni ‘90.

Alessandra ne è stata la protagonista, proprio per questo motivo è rimasta impressa nel cuore di milioni di persone. Dopo diverso tempo però, l’attrice è scomparsa totalmente, non lasciando più traccia, se non la malinconia e il dolce ricordo del suo personaggio.

Da quella miniserie l’attrice, riuscì ad ottenere diversi ruoli importanti nel suo settore; tuttavia, in pochi sanno che la sua ambizione iniziale era ben diversa. Alessandra Martines nasce come ballerina, classe ‘63, a soli 15 anni debuttò esibendosi all’Opera di Zurigo per poi passare ai teatri di New York.

La ragazza infatti, ormai vantava un percorso lavorativo già ben delineato, almeno fino a quando la notarono per un ambito ben distinto, ossia quello della recitazione teatrale. Quel ruolo venne accettato da Alessandra che, da quel momento prese parte a diverse opere fino ad arrivare al mondo televisivo, diventando la Fantaghirò tanto amata. Una carriera spettacolare, segnata dal talento; purtroppo però non ce l’ha fatta, passando dal grande successo al buio più torbido.

Che fine ha fatto L’attrice di Fantaghirò

La donna per diverso tempo è scomparsa letteralmente dai nostri schermi, facendo così sgretolare piano piano anche il dolce ricordo che si aveva di lei. In realtà, con il passare del tempo in tanti si sono chiesti che fine avesse fatto, cercando notizie anche nei suoi profili social. Il suo ultimo ruolo in Italia risale al 2017, dopodiché ha deciso di cambiare la sua vita.

In pochi sanno che l’attrice all’età di 5 anni si trasferì in Francia con la famiglia. La sua carriera da ballerina la porta prima a New York e poi in Italia, dove inizia quella d’attrice. Dopo il 2017 torna in Francia, dove ha trascorso la sua infanzia. Da quel momento inizia la sua vita lavorativa lontana dall’Italia, diventando un volto noto anche all’Estero.

Secondo alcune voci, recentemente la donna ha smesso di lavorare anche in Francia per dedicarsi un po’ di meritato riposo visto che, anche se in paesi differenti, non ha mai smesso di lavorare. Chissà se in questo periodo di stop mediterà sull’idea di tornare a recitare in Italia o rimarrà solamente un amaro ricordo di chi ai tempi ha amato Fantaghirò.