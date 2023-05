Ricordate Mimmo dei “Cesaroni”? Oggi è completamente irriconoscibile | Ecco come si è ridotto

In molti ricorderanno Federico Russo, il dolcissimo volto dei Cesaroni: ad oggi è cresciuto e il suo volto è irriconoscibile.

Come dimenticare il figlio più piccolo di Claudio Amendola, che ha fatto intenerire il pubblico nella storica fiction I Cesaroni. Ad oggi “Mimmo” è cresciuto, è alto 1,74 metri e pesa circa 56 kg. Sembra incredibile pensarci, ma è ancora più sconcertante scoprire il percorso lavorativo che ha fatto dal 2014, anno in cui finisce la fiction che l’ha visto crescere dal 2006.

La sua carriera in realtà, iniziò ancor prima del debutto nella serie I Cesaroni. Federico Russo, nasce a Roma il 19 ottobre 1997 e completa gli studi diplomandosi al liceo psicopedagogico. La sua carriera parte nel 2004, quando all’età di quasi 7 anni entra a far parte della settima edizione di Incantesimo, la serie su Rai2.

L’anno successivo prende parte alla miniserie di Rai1 De Gasperi l’uomo senza speranza e nello stesso anno vince Ballando con le stelline, L’omonimo talent di Milly Carlucci, ma dedicato alle figure più giovani.

Nel 2006 il suo debutto: il pubblico impara a conoscerlo ed apprezzarlo grazie alla sua speciale partecipazione ai Cesaroni. Tuttavia, gli anni passano e anche la nota fiction è destinata a finire, ma lo stesso non è stato per “Mimmo” che ad oggi è un ragazzo di quasi 26 anni che ha staccato il “cordone ombelicale” per intraprendere la sua strada. L’avete visto più volte, ma da allora è irriconoscibile.

Mimmo dei Cesaroni: ecco come si è ridotto

Inutile negare che il suo volto ad oggi è molto diverso da quello che abbiamo conosciuto, ma dietro a questo bel ragazzo c’è un prosieguo di carriera non da poco. Il suo curriculum in realtà è pieno zeppo di esperienze, visto anche il suo precoce esordio. Il ragazzo, dopo i Cesaroni ha recitato in diverse serie tv di successo come Don Matteo, L’isola di Pietro e Provaci ancora Prof. Nel 2015 ha lavorato per Disney Channel interpretando un ruolo in Alex & Co, sitcom italiana. E per quanto riguarda la sua vita privata?

Il giovane attore in realtà è molto riservato in merito, ma in passato si è parlato della sua relazione con Chiara Primavesi, conosciuta sul set del film intitolato Come diventare genitori.

Federico Russo ha conquistato il pubblico e la critica non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Il suo talento è stato apprezzato in particolar modo in Germania e in Sudamerica dove ha recitato in Mystery, nel ruolo di uno dei due gemelli figli di Anna. Ad oggi è considerato un vero e proprio Sex Symbol e la sua ultima comparsa è stata nel 2020 con la serie di successo Curon, un thriller fantastico che racconta la storia di due gemelli impegnati nella ricerca della madre scomparsa.