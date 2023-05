Mara Venier, spunta lo scatto a tradimento: il marito l’ha beccata proprio così

Mara Venier ha saputo conquistare il cuore di milioni di telespettatori e anche del marito Nicola, l’artefice di uno scatto davvero imbarazzante.

Mara Venier, classe ‘50, è una attrice, opinionista, ex modella, ma soprattutto conduttrice televisiva stimata ed amata da tutto il pubblico italiano. La sua carriera in realtà, nasce proprio come attrice negli anni ‘80, dove Mara mostra tutto il suo talento in pellicole televisive e cinematografiche.

Una fra tanti, ricorderemo un must cinematografico, Torno a vivere da solo di Jerry Calà nel 2008. Questo film è stato molto apprezzato dal pubblico anche perché ha visto la collaborazione dei due ex coniugi che si sono lasciati dopo tre anni di matrimonio, con alle spalle un’ondata di gossip non indifferente. Un periodo che, fra svariati tradimenti dell’ex marito, è stato uno dei più travagliati della vita della nostra Mara. Ad oggi la vediamo solare e impeccabile a Domenica In, merito sarà anche della sua anima gemella?

Mara Venier è mamma di due figli, Elisabetta e Paolo, nati da due padri diversi, ma ad oggi i ragazzi sono grandi e lei vive la sua bellissima storia d’amore con Nicola Carraro. La coppia sembra molto affiatata, ma la sua dolce anima gemella non ha perso l’occasione per mostrare la vera Mara ai tanti, proprio per questo spunta lo scatto a tradimento del marito.

Alla fine, una volta spente le luci dei riflettori, anche le più grandi dive hanno una vita privata no? Ecco, questo scatto della nostra Mara ha fatto letteralmente impazzire il web; i colleghi ovviamente, non hanno potuto fare a meno di commentare.

Mara Venier: ecco come l’ha beccata il marito

Lo scatto risale all’estate scorsa, quando Mara è tornata assieme al marito alla sua vita quotidiana, a seguito di una vacanza all’insegna del relax a Santo Domingo. Dopo essere passata dalle spiagge torbide del Sud America, la donna si è trovata a passare il resto dell’estate nelle torbide strade di Roma. Insieme al ritorno nella propria città, ha dovuto prepararsi anche al rientro a Domenica In, condizione che l’ha portata a sistemare alcune “cose in sospeso”.

Una delle faccende che si portava dietro da tempo era proprio quella del terrazzo, dove Mara si mostra evidentemente indaffarata nel lustrare l’esterno della sua meravigliosa casa. L’outfit scelto per queste pulizie è alquanto discutibile, ma a ritrarre la povera conduttrice è stato il marito che non perde occasione per prendersi gioco di lei.

Con tanto di scopa e paletta, troviamo dunque una Mara che oramai è solita condividere sui social il suo rituale di pulizia, ma stavolta a scrivere nella foto del post pubblicato da lei, sono le righe di una donna ironicamente indignata: “Foto a tradimento del mio simpatico marito…..che non fa niente e mi prende in giro……scusate amiche di instagram ma i vostri mariti vi aiutano ??? fanno qualcosa in casa???……. nostalgia domenicana …”. Questa foto è stata talmente tanto buffa che il collega Gianni Morandi non ha potuto fare a meno di commentare divertito: Ciao Mara, ogni tanto io aiuto Anna.