Elisabetta Canalis, espelle la verità mai detta su George Clooney: non riusciva a smettere di farlo

Elisabetta Canalis e la storia d’amore da favola con George Clooney: la confessione su quello che accadeva lontano dai fotografi.

La storia d’amore tra Elisabetta Canalis e George Clooney è durata poco più di due anni ma ha infiammato le pagine dei settimanali e dei giornali scandalistici. La loro sembrava infatti essere per tutti una vera e propria favola con la ragazza italiana che conquista lo scapolo d’oro americano.

Una storia finita però anche spesso nell’occhio del ciclone a causa di voci di presunti accordi tra i due per apparire insieme. Tante indiscrezioni che secondo la stampa sarebbero state confermate dall’improvvisa fuga della Canalis da casa di Clooney.

Di recente invece i due hanno rilasciato nuove interviste e la Canalis ha finalmente rivelato come stavano le cose tra lei e l’attore.

Elisabetta e George, la loro storia d’amore: un finale amaro

Dopo i primi avvistamenti sospetti, George e Elisabetta si sono decisi a venire allo scoperto nel 2009 quando insieme hanno sfilato sul Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia. Un primo evento insieme che ha lanciato la coppia divenuta in poco tempo tra le più seguite. La coppia si è poi presentata insieme anche al Festival del Cinema di Roma e lì sono nati i primi sospetti.

I due infatti in pubblico non si sono mai lasciati andare a gesti affettuosi, nemmeno un bacio. In molti hanno quindi ipotizzato la presenza di un accordo tra i due che avrebbero finto una storia d’amore per due anni. In realtà, la Canalis di recente ha rivelato il motivo dietro questo comportamento di George che a lei non è mai parso insolito.

George Clooney, la rivelazione della Canalis: cosa succedeva a casa

Dal canto suo, George ha sempre raccontato di avere un ottimo ricordo di Elisabetta ed inoltre ha sempre definito la showgirl come: “la donna che più di tutte mi ha fatto ridere“. Per quanto invece riguarda la Canalis, anche lei ha riservato solo dolci parole al suo ex compagno che non solo con lei si è sempre comportato da gentiluomo in pubblico ma anche nella sfera privata.

A tal proposito ha infatti dichiarato: “George è un gran signore anche nella vita privata, sono stata molto rispettata come donna e compagna“. L’attore è stato quindi sempre cortese con lei, anche quando non c’era nessuno a riprenderli. Parole che sembrano quindi confermare come la loro storia d’amore sia sempre stata vera e di come abbia lasciato ad entrambi un ottimo ricordo.