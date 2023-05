Sonia Bruganelli furiosa, proprio lei non ci sarà: si è tirata indietro | Sostituita all’ultimo minuto

Sonia Bruganelli costretta a fare i conti con un dietrofront dell’ultimo minuto: proprio lei non si è presentata in studio.

Da poco più di un mese si è conclusa la settima edizione del GF Vip e Sonia Bruganelli ha abbandonato il ruolo di opinionista. A quanto pare non tornerà più nello studio del noto reality e questo per concentrarsi sul suo primo grande amore ossia il lavoro di autrice televisiva.

In questi anni si è infatti occupata di format di grande successo, basti pensare ad Avanti un Altro o Ciao Darwin con il marito Paolo Bonolis. Tanti volti noti sono inoltre passati per gli studi televisivi dei programmi di cui si è occupata o che ancora oggi cura.

Di recente però proprio un personaggio famoso e amatissimo dal pubblico ha scelto di non rispettare gli accordi presi con la Bruganelli parsa a tutti furiosa.

Sonia Bruganelli, al via le riprese di uno storico format: una grande assente

Da pochi giorni si è conclusa una nuova vincente edizione di Avanti un Altro ma il lavoro per Sonia e Paolo non è ancora finito. La nota autrice televisiva ed il conduttore si sono infatti subito spostati su di un secondo progetto molto importante per loro. A distanza di diversi anni dall’ultima edizione andata in onda, nella prossima stagione televisiva ci sarà spazio di nuovo per Ciao Darwin.

Un format di successo e non a caso la notizia ha subito scatenato l’entusiasmo del pubblico. Si sa ancora molto poco delle puntate in programma e questo anche perché le riprese hanno preso il via solo in questi giorni. La Bruganelli però si è subito ritrovata a dover gestire un piccolo inconveniente ossia il passo indietro di Giulia Salemi.

Giulia Salemi, salta l’accordo con Ciao Darwin: scelta la sostituta

Alcuni mesi fa, Sonia ha annunciato la presenza di Giulia come capo squadra nella prima puntata del format. In queste ore però l’influencer non si è mossa da Milano al contrario di Soleil Sorge che si è invece vista proprio presso gli studi di Roma. Una notizia divenuta virale e che ha scatenato i commenti dei fan di Giulia che si sono detti increduli. La Bruganelli ha però voluto chiarire come la scelta non sia stata sua ma un risultato del passo indietro della Salemi.

Senza dubbio per Sonia ritrovarsi a dover sostituire la sua ospite di punta non deve essere stato semplice. Allo stesso tempo però si è rivolta ad un volto a lei noto vista la stima che ha sempre sottolineato di provare per Soleil quando si trovava al GF Vip.