Flavio Insinna, il momento che sta vivendo è terribile: rischia di perdere tutto | Cosa sta succedendo

Brutte notizie per il conduttore Flavio Insinna che rischia di ritrovarsi al centro di un vero incubo: sta per finire tutto.

Il nome di Flavio Insinna è noto ad una grande fetta di pubblico. Negli anni ha sviluppato la sua carriera su diversi fronti: dal cinema, al teatro fino alla televisione. Senza dubbio può contare su tanta esperienza sia come attore, come giurato ed anche come conduttore.

Nel suo passato e nel suo presente vi sono numerosi e grandi successi ma adesso qualcosa rischia di cambiare ed in modo del tutto inaspettato. Da diversi anni, Insinna è un volto storico ed amatissimo della rete televisiva Rai grazie ad alcuni format di successo.

Nonostante questo la sua posizione adesso sembrerebbe essere in bilico e questo a causa di alcuni cambiamenti in arrivo ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Flavio Insinna, il successo in Rai e il colpo di scena: tutto a rischio

Negli ultimi due anni, Insinna è stato non solo il giurato di punta del format Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, ma anche il padrone di casa di uno storico appuntamento della Rai. Subito dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi, la rete ha infatti deciso di affidare proprio ad Insinna il ruolo di conduttore del game show pre serale dal titolo L’Eredità.

Da quel momento in poi, il volto del format non è mai cambiato e nemmeno in occasione degli appuntamenti speciali che continuano ad andare in onda in prima serata. Il pubblico da anni è ormai quindi abituato alla compagnia del noto conduttore che adesso però potrebbe perdere proprio il suo posto e questo per lasciare spazio al collega Pino Insegno ma vediamo il motivo.

Pino Insegno, grande delusione per Insinna: sostituzione lampo

Il portale Dagospia ha fatto il punto sul futuro della Rai ed ha annunciato grandi cambiamenti. Dopo la vittoria della Meloni alle elezioni, a quanto pare l’intenzione dei vertici della rete è di dare molto più spazio a conduttori ed opinionisti vicini alla destra. Tra questi vi è appunto Pino Insegno che da tempo accompagna proprio la Premier nei suoi comizi ed interventi sul territorio italiano.

Per questo motivo la rete sembra decisa ad affidare a lui il timone de L’Eredità e toglierlo quindi dalle mani di Insinna che così facendo resterebbe però a bocca asciutta. La decisione non è comunque ancora definitiva anche perché il format tornerà in onda a gennaio del 2024 e ci sono ancora diversi mesi a disposizione per fare tutte le valutazioni del caso.